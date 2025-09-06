Toledo debate sobre derecho mercantil en un congreso marcado por el aumento del 15% de los concursos de acreedores

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Toledo (ICAToledo) celebrará el próximo 11 de septiembre la quinta edición del Congreso de Derecho Mercantil y Concursal 'Ciudad de Toledo', una cita consolidada como referencia nacional en el ámbito jurídico-mercantil. El encuentro reunirá en el salón de actos del Colegio a cerca de un centenar de magistrados, letrados, académicos y profesionales especializados en reestructuración e insolvencia empresarial, con un programa de marcado carácter práctico y orientado a los retos más actuales del sector.

El congreso, organizado con la colaboración del Consejo General de la Abogacía de España y de International Auction Group, y copatrocinado por la editorial Vlex, llega en un contexto de especial relevancia para el derecho mercantil en Castilla-La Mancha. Según los últimos datos disponibles, los concursos de acreedores han aumentado en torno a un 15% durante el último año, con una incidencia notable en sectores como la construcción y la hostelería. Este incremento sitúa el debate sobre reestructuración e insolvencia en el centro de la agenda jurídica y empresarial de la región.

La inauguración correrá a cargo del decano del ICAToledo, Ángel Cervantes, acompañado por el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez. También intervendrán el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González Martín, y Álex Munné Gómez, COO de International Auction Group y presidente de la Asociación Nacional de Entidades Especializadas (ANEES).

La ponencia inaugural, a cargo de magistrados especializados, abordará cuestiones de máxima actualidad en torno a la exoneración del pasivo insatisfecho, los planes de pago, la vivienda habitual o la problemática del crédito público.

Cuatro mesas de debate

La jornada se estructurará en cuatro mesas de debate. La primera analizará los planes de reestructuración, con especial atención a los requisitos de homologación, las clases de acreedores y la ejecutividad de las resoluciones judiciales. La segunda se centrará en la liquidación de la masa activa, con especial referencia a las microempresas y al papel de las entidades especializadas en los procesos de subasta.

La tercera abordará el estatuto del administrador concursal, su proyecto de reglamento, las condiciones de acceso y las responsabilidades que asume en el ejercicio de su función. Finalmente, la cuarta mesa tratará sobre la venta de unidades productivas y las implicaciones del pre-pack, con especial mención a la sucesión empresarial y a la derivación de deudas tributarias.

La clausura estará presidida por Ramón Brigidano Martínez, presidente de la Audiencia Provincial de Toledo, junto a representantes de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía. El congreso concluirá con una cena institucional en la Hacienda del Cardenal, concebida como espacio de encuentro y diálogo entre los asistentes.