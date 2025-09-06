Toledo debate sobre derecho mercantil en un congreso marcado por el aumento del 15% de los concursos de acreedores
El Colegio de la Abogacía celebrará el 11 de septiembre el V Congreso Mercantil y Concursal «Ciudad de Toledo» con un centenar de expertos
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Toledo (ICAToledo) celebrará el próximo 11 de septiembre la quinta edición del Congreso de Derecho Mercantil y Concursal 'Ciudad de Toledo', una cita consolidada como referencia nacional en el ámbito jurídico-mercantil. El encuentro reunirá en el salón de actos del Colegio a cerca de un centenar de magistrados, letrados, académicos y profesionales especializados en reestructuración e insolvencia empresarial, con un programa de marcado carácter práctico y orientado a los retos más actuales del sector.
El congreso, organizado con la colaboración del Consejo General de la Abogacía de España y de International Auction Group, y copatrocinado por la editorial Vlex, llega en un contexto de especial relevancia para el derecho mercantil en Castilla-La Mancha. Según los últimos datos disponibles, los concursos de acreedores han aumentado en torno a un 15% durante el último año, con una incidencia notable en sectores como la construcción y la hostelería. Este incremento sitúa el debate sobre reestructuración e insolvencia en el centro de la agenda jurídica y empresarial de la región.
La inauguración correrá a cargo del decano del ICAToledo, Ángel Cervantes, acompañado por el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez. También intervendrán el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González Martín, y Álex Munné Gómez, COO de International Auction Group y presidente de la Asociación Nacional de Entidades Especializadas (ANEES).
La ponencia inaugural, a cargo de magistrados especializados, abordará cuestiones de máxima actualidad en torno a la exoneración del pasivo insatisfecho, los planes de pago, la vivienda habitual o la problemática del crédito público.
Cuatro mesas de debate
La jornada se estructurará en cuatro mesas de debate. La primera analizará los planes de reestructuración, con especial atención a los requisitos de homologación, las clases de acreedores y la ejecutividad de las resoluciones judiciales. La segunda se centrará en la liquidación de la masa activa, con especial referencia a las microempresas y al papel de las entidades especializadas en los procesos de subasta.
La tercera abordará el estatuto del administrador concursal, su proyecto de reglamento, las condiciones de acceso y las responsabilidades que asume en el ejercicio de su función. Finalmente, la cuarta mesa tratará sobre la venta de unidades productivas y las implicaciones del pre-pack, con especial mención a la sucesión empresarial y a la derivación de deudas tributarias.
La clausura estará presidida por Ramón Brigidano Martínez, presidente de la Audiencia Provincial de Toledo, junto a representantes de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía. El congreso concluirá con una cena institucional en la Hacienda del Cardenal, concebida como espacio de encuentro y diálogo entre los asistentes.
