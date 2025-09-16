Toledo dará «la batalla» para no tener que pagar diez millones de euros por el Nudo Norte

Duras palabras las del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, contra el informe del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, que desmonta la tesis del Ayuntamiento para no tener que pagar cerca de diez millones de euros por los convenios urbanísticos ligados al Nudo Norte. Un dictamen que ha sido adelantado en exclusiva por ABC y del que Velázquez se ha enterado por este periódico «antes de por la comunicación que debía habernos enviado el Consultivo».

«Lo están estudiando los servicios jurídicos, pero lo que sí le puedo decir es que ese convenio es muy perjudicial para la ciudad, para los intereses de todos los toledanos y vamos a seguir dando la batalla», ha afirmado el alcalde, explicando que la defensa del Ayuntamiento fue realizada «por la persona más prestigiosa en materia urbanística y de Derecho Administrativo de toda España».

El recurso «estaba extraordinariamente fundado», con siete argumentos «de peso que el Consultivo ha decidido interpretar a la contra». De ahí que Velázquez crea que no se haya tenido en cuenta «el interés de los toledanos» y que «quizá» han primado «otros intereses».

«Por tanto, vamos a seguir dando la batalla porque no estamos en nada conformes con lo que ha hecho una institución que debería velar por el interés general de los castellanomanchegos».

