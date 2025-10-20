Suscribete a
ABC Premium

Toledo se convierte este fin de semana en la capital del mundo de los videojuegos y de la cultura gamer

El Palacio de Congresos El Greco acogerá del 24 al 26 de octubre la primera feria del videojuego de Castilla-La Mancha, con consolas retro, torneos de Fortnite, talleres, charlas y actividades solidarias e inclusivas. El precio de las entradas oscila entre los 14 y los 22 euros

Jugamos a 'EA Sports FC 26': el fútbol virtual alcanza la excelencia entre espectáculo y simulación

Juan Marín, concejal de Promoción Económica y Empleo, presentó la feria del videojuego de Castilla-La Mancha, acompañado de su director, Fernando González Castaño, y Nuria Carmona
Juan Marín, concejal de Promoción Económica y Empleo, presentó la feria del videojuego de Castilla-La Mancha, acompañado de su director, Fernando González Castaño, y Nuria Carmona

F.F

Toledo

El Palacio de Congresos El Greco se prepara para acoger, del 24 al 26 de octubre, la primera gran feria del videojuego de Castilla-La Mancha. 'Play Again', reunirá en Toledo a jugadores de todas las edades, desarrolladores, artesanos y asociaciones en ... torno a la cultura del videojuego, desde las míticas máquinas de pinball hasta las consolas más avanzadas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app