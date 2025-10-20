Toledo se convierte este fin de semana en la capital del mundo de los videojuegos y de la cultura gamer

El Palacio de Congresos El Greco se prepara para acoger, del 24 al 26 de octubre, la primera gran feria del videojuego de Castilla-La Mancha. 'Play Again', reunirá en Toledo a jugadores de todas las edades, desarrolladores, artesanos y asociaciones en ... torno a la cultura del videojuego, desde las míticas máquinas de pinball hasta las consolas más avanzadas.

Durante tres días, el recinto toledano se transformará, en palabras de sus organizadores, en «la capital del mundo de los videojuegos», con un amplio programa que incluirá juegos retro, torneos de títulos actuales, conferencias, talleres y espacios dedicados a la inclusión y la solidaridad.

El concejal de Promoción Económica y Empleo, Juan Marín, destacó en la presentación del evento que «es una actividad que pretende presentar la evolución que se han ido producido en el mundo del juego, desde los pinball y los juegos de arcade y las consolas clásicas de los 80, 90 y 2000 hasta los simuladores actuales». Habrá torneos de Fortnite, Brawl Stars y Clash Royale», así como «otra parte de torneos en máquinas antiguas y arcade».

De la misma opinión es el director de la feria, Fernando González Castaño, explicó que 'Play Again' «busca rendir un homenaje al mundo del videojuego y celebrar al mismo tiempo su pasado, presente y futuro». Añadió que la idea es «intentar unir a todas las generaciones, desde los veteranos, los padres como yo que queremos sentir un poquito de nostalgia viviendo esas máquinas antiguas, hasta los jóvenes de hoy en día, nuestros hijos, que puedan ver cómo ha ido avanzando todo y poder terminar jugando las máquinas actuales que juegan hoy en día». El programa incluye torneos de videojuegos actuales, conferencias de desarrolladores y muchos stands de artesanos y merchandising.

La feria contará con unos 60 puestos entre expositores y tiendas de artesanos y ocupará «las tres plantas del Palacio de Congresos. Los organizadores esperan unas 7.000 personas aproximadamente.

Entre los participantes destacados figuran los creadores toledanos La Pulga, que expondrán toda su trayectoria como desarrolladores, harán un pequeño torneo con un juego retro y ofrecerán una charla sobre su recorrido y la evolución del proceso de creación de videojuegos.

Carácter educativo y solidario

El evento tendrá además un marcado carácter educativo y familiar, con «talleres para niños y actividades interactivas para explicar la evolución de la tecnología y del mundo del videojuego», así como «conferencias sobre el uso responsable de los videojuegos y de las tecnologías». González Castaño destacó que Toledo es el lugar idóneo para este encuentro, «porque combina historia y modernidad». «Creemos que Play Again Fest es más que una feria, es una experiencia que combina juego, cultura y comunidad», afirmó.

Por su parte, Nuria Carmona, integrante del equipo organizador, subrayó el componente solidario del evento. «Vamos a contar con Afanion, asociación que ayuda a las familias de niños con cáncer. Ellos van a tener allí un puesto para poder vender y conocerlos, y además la recaudación de una parte de la zona de pinball irá para ellos», señaló.

Carmona anunció además la participación de «'Videojuegos por Alimentos', que viene para recoger alimentos para el Banco de Alimentos de Toledo». Con los alimentos que se entreguen se conseguirán puntos que se podrán intercambiar con videojuegos

Durante el evento se presentará en primicia un juego diseñado para invidentes y se realizará una demo para que puedan jugar personas invidentes junto a otras. Además, al evento asistirá Sergio Vera, pionero en juegos para invidentes.

De 14 a 22 euros

La entrada al evento tendrá coste, con diferentes modalidades: Y es que se podrá acceder comprando una entrada de día completo o por turnos, de mañana o de tarde, siendo el domingo el único día con entrada de día completo. La entrada para mañana o tarde costará 14 euros y de los 22 para día completo, con precios especiales para niños y entrada gratuita de 0 a 6 años.

«Queremos invitar a todos los toledanos y a los visitantes de otras ciudades a disfrutar de Play Again durante tres días para jugar, aprender y compartirla pasión por los videojuegos», concluyeron los organizadores.