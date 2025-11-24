Toledo se convierte en epicentro del talento audiovisual con las jornadas de The Natural Media Lab

Toledo se ha convertido estos días en el punto neurálgico del audiovisual castellanomanchego. Las jornadas impulsadas por The Natural Media Lab (TNML), celebradas en la emblemática sede de la Real Fundación de Toledo (Roca Tarpeya), reúnen a profesionales consolidados y nuevos talentos en un ... espacio de formación, debate y oportunidades de colaboración.

El programa ha arrancado este lunes con una sesión inaugural a cargo de Samuel Castro, presidente de Fundación Secuoya, y Arantxa Pérez Gil, directora general de Turismo, Comercio y Artesanía de Castilla-La Mancha. Ambos han subrayado la importancia de reforzar la industria audiovisual en la región y de crear las condiciones necesarias para que los profesionales puedan desarrollar su carrera sin abandonar su tierra.

Samuel Castro ha explicado a los periodistas que el propósito del laboratorio: «Este proyecto nace con una idea clara: descentralizar y despolarizar la actividad audiovisual en España y llevarla a otros territorios». Castro ha destacado que TNML nace para generar un ecosistema audiovisual sólido en Castilla-La Mancha, identificando el talento existente en pueblos y ciudades, y analizando qué condiciones permitirían retenerlo. Según ha indicado, el talento no solo es creativo, sino también empresarial, y su desarrollo requiere información y herramientas sobre financiación, oportunidades fiscales o estrategias de crecimiento que muchas pequeñas y medianas productoras desconocen.

Durante estas jornadas, profesionales y empresas están teniendo acceso a agentes decisorios del sector audiovisual español e internacional, con quienes podrán mantener reuniones privadas para presentar sus proyectos y explorar vías de colaboración.

Castro también ha subrayado que Castilla-La Mancha reúne características óptimas para la creación de un ecosistema audiovisual: conectividad digital y de infraestructuras, una potente red turística y un notable volumen tributario empresarial, que —ha explicado— podría convertirse en una herramienta clave para incentivar la producción audiovisual mediante fórmulas fiscales aún por explorar.

Arantxa Pérez Gil: «Queremos que el talento se quede en la región»

Por su parte, la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Arantxa Pérez Gil, ha reafirmado la apuesta del Gobierno regional por el desarrollo del audiovisual: «Queremos potenciar el mundo de la cinematografía y de la creatividad que hay en nuestra región y, sobre todo, darles la oportunidad de que se queden».

Pérez Gil ha explicado que el programa incluye sesiones de mentorización, dirigidas tanto a profesionales como a aficionados que buscan dar el salto a la producción audiovisual, así como talleres de escritura creativa concebidos para fortalecer la capacidad narrativa y la elaboración de guiones.

Las jornadas de The Natural Media Lab se plantean como un punto de inflexión para el audiovisual castellanomanchego: un espacio de aprendizaje, profesionalización y creación de redes que busca convertir a la región en un polo de desarrollo y producción, reduciendo la dependencia de Madrid y Cataluña.

La combinación de formación, análisis estratégico, networking con agentes internacionales y el regreso de profesionales de éxito vinculados a la tierra pretende sentar las bases de un ecosistema sostenible y competitivo, capaz de generar empleo, nuevas empresas y proyectos culturales con proyección exterior.

Este encuentro se enriquece con la participación de dos mentoras de proyección internacional, ambas con raíces en Castilla-La Mancha, que protagonizarán el coloquio «Con raíces castellanomanchegas: los retos de la producción ejecutiva y su proyección internacional», moderado por Rodrigo Ros, coordinador de TNML.

Pilar Sancho: una productora premiada y con mirada global

La ganadora del Premio Goya 2025 al Mejor Cortometraje Documental por Semillas de Kivu, Pilar Sancho, aportará su experiencia en producciones y coproducciones internacionales con países como Francia, Italia, Irán, México o Venezuela. Sus proyectos han competido en festivales de renombre como Venecia, Berlín o Nueva York.

Entre sus trabajos figuran títulos como Los renglones torcidos de Dios, La carta del Rajá o Monómaco. Actualmente desarrolla nuevas obras como Boy, Las que se atrevieron y El pescador del Tajo.

Nuria Landete: dos décadas entre producción, distribución e industria internacional

La también mentora Nuria Landete, Berlinale Talent 2022, cuenta con más de veinte años de recorrido en compañías de prestigio como Tesela PC, MOD Producciones, Red Balloon Films o Maze Pictures. Ha trabajado tanto en distribución como en producción, participando en proyectos como El Fantástico Caso del Golem, Segundo Premio, En la Alcoba del Sultán o Bodegón con Fantasmas.

Actualmente desarrolla nuevas producciones para A3Media Cine y Netflix, entre ellas En Carne Viva, Más Barato que Robar, Los Animalitos y Tres Días de Verano.