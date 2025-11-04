Suscribete a
Toledo contará con una Brigada de Acción Rápida para «mejorar la respuesta a incidencias urbanas y problemas cotidianos»

Intervendrá en asuntos como farolas apagadas, papeleras rotas y otras pequeñas averías que afectan a la vida diaria de los toledanos

El alcalde de Toledo anuncia la puesta en marcha la semana que viene de la Policía en los barrios

TOLEDO

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha anunciado este martes la creación de una Brigada de Acción Rápida municipal, una medida que promete mejorar significativamente la respuesta a las demandas ciudadanas sobre el mantenimiento urbano y las pequeñas incidencias en los barrios. La nueva unidad, que comenzará a funcionar en 2026, tiene como objetivo ofrecer soluciones inmediatas a problemas comunes como farolas apagadas, papeleras rotas y otras pequeñas averías que afectan a la vida diaria de los toledanos.

