Toledo contará con una Brigada de Acción Rápida para «mejorar la respuesta a incidencias urbanas y problemas cotidianos»

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha anunciado este martes la creación de una Brigada de Acción Rápida municipal, una medida que promete mejorar significativamente la respuesta a las demandas ciudadanas sobre el mantenimiento urbano y las pequeñas incidencias en los barrios. La nueva unidad, ... que comenzará a funcionar en 2026, tiene como objetivo ofrecer soluciones inmediatas a problemas comunes como farolas apagadas, papeleras rotas y otras pequeñas averías que afectan a la vida diaria de los toledanos.

Durante su intervención en el Debate sobre el Estado del Municipio, el alcalde ha destacado la importancia de una respuesta rápida y eficiente, subrayando que se movilizarán operarios especializados para resolver cualquier incidencia urbana de forma casi instantánea, siempre dentro de los márgenes de responsabilidad municipal. «Con esta brigada, buscamos mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, garantizando que los problemas cotidianos en nuestros barrios se resuelvan con rapidez y eficiencia», explicó Velázquez.

La Brigada de Acción Rápida estará coordinada por el área de Obras, Servicios y Parques y Jardines, dirigida por Loreto Molina. Esta unidad, según ha explicado el alcalde, trabajará de forma ágil y coordinada para dar solución a las necesidades más urgentes de mantenimiento urbano que se presenten en la ciudad.

En su intervención, Velázquez también hizo balance de otros logros de su gobierno en materia de sostenibilidad y limpieza. En particular, destacó el avance del compromiso de eliminar el bolseo en el Casco Histórico, con la instalación de 157 contenedores en 113 calles, lo que supone ya un 70% de cobertura en esta zona emblemática de la ciudad. Además, anunció nuevas fases del plan para alcanzar el 100% de cobertura en los próximos meses.

La sostenibilidad también sigue siendo una de las prioridades del gobierno municipal, que ha habilitado dos nuevos ecopuntos y ha puesto en marcha el Plan Integral 'Toledo Recicla Vidrio'. Este plan incluye la instalación de 48 nuevos contenedores de vidrio en el Casco Histórico y la puesta en marcha de puntos limpios móviles, facilitando así el reciclaje en todos los barrios de la ciudad.

«Son medidas que parecen sencillas, pero forman parte de una estrategia global para conseguir un Casco Histórico vivo, limpio y sostenible», añadió el alcalde, destacando la importancia de la colaboración entre el gobierno municipal y los ciudadanos para construir una ciudad más habitable y respetuosa con el medio ambiente.