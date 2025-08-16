«Toledo no es una ciudad cualquiera»: Amistades Peligrosas llena de música y reivindicación las fiestas de la Virgen del Sagrario

La noche del viernes tuvo banda sonora propia en el corazón de Toledo. La plaza del Ayuntamiento, abarrotada, se convirtió en un escenario vibrante donde Amistades Peligrosas desplegó su repertorio de himnos pop con la misma complicidad de siempre. Cristina del Valle y Alberto Comesaña, fundadores del dúo en 1989, demostraron que los años no pesan cuando lo que se lleva por bandera es la música y el compromiso.

Desde los primeros acordes, la gente acompañó con palmas y bailes las canciones más conocidas del grupo. El ambiente fue de fiesta popular, con familias, jóvenes y nostálgicos disfrutando a los pies de la Catedral. «Toledo no es una ciudad cualquiera», proclamó Cristina entre canción y canción, consciente de la carga simbólica de actuar en pleno Casco histórico de la Ciudad Imperial. «No olvidaremos nunca este concierto en Toledo», añadió, arrancando un aplauso unánime.

El concierto tuvo también un guiño reivindicativo, como suele ser marca de la casa. Cuando sonó 'Africanos en Madrid', Del Valle no dudó en subrayar el mensaje de que «ninguna persona es ilegal». Con tono contundente recordó que Toledo, ciudad de acogida y de encuentro de culturas, era el lugar perfecto para hablar de «interculturalidad y solidaridad» frente a los discursos del odio que se extienden en la actualidad.

El público, entregado, respondió con entusiasmo. Hubo quien tarareaba con los ojos cerrados, otros que se dejaron llevar por el baile en plena plaza y muchos móviles alzados para inmortalizar el momento. El clímax llegó al final, con «Es por ti», coreada de principio a fin por una plaza que se quedó con ganas de más y que pudo disfrutar por dos veces de 'Me haces tanto bien', otro de los himnos de este dúo incombustible.

