Suscribete a
ABC Premium

Toledo cierra el año de la Ciudad del Deporte con la recuperación del velódromo y una nueva pista de pádel en la ECEF

La instalación volverá a ponerse a disposición de los vecinos para la práctica de deportes como el patinaje o el ciclismo

El deporte vuelve a mostrar su lado más solidario en Parapléjicos

El concejal de Deportes de Toledo, Rubén Lozano, en el velódromo
El concejal de Deportes de Toledo, Rubén Lozano, en el velódromo ayto

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y el concejal de Deportes, Rubén Lozano, han visitado varias instalaciones deportivas de la ciudad en las que, en este final de 2025, año de la Ciudad Europea del Deporte, están en macha nuevas actuaciones destinadas a mejorar, ... modernizar y ampliar las infraestructuras.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app