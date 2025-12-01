Toledo cierra el año de la Ciudad del Deporte con la recuperación del velódromo y una nueva pista de pádel en la ECEF

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y el concejal de Deportes, Rubén Lozano, han visitado varias instalaciones deportivas de la ciudad en las que, en este final de 2025, año de la Ciudad Europea del Deporte, están en macha nuevas actuaciones destinadas a mejorar, ... modernizar y ampliar las infraestructuras.

Ente esas actuaciones destaca la recuperación del velódromo del barrio de Santa María de Benquerencia. Un espacio, que según ha recordado Lozano, «llevaba décadas en desuso y volverá a ponerse a disposición de los vecinos para la práctica de deportes como el patinaje o el ciclismo«.

Además, Toledo contará con una nueva pista de pádel en la Escuela Central de Educación Física, ampliando así la oferta disponible para los aficionados a este deporte, y en diversos puntos de la ciudad como La Cava, la Escuela Central de Educación Física o los alrededores de la plata de Tenerías, se están instalando ya mesas de pingpong y aparcamientos para bicicletas.

Por otro lado, el Ayuntamiento también está finalizando la adecuación del Gimnasio de San Lázaro, con la incorporación de nuevos aseos, sistema de climatización y una cortina divisoria para que este gimnasio polivalente «pueda acoger múltiples actividades deportivas», ha recordado el concejal.

Además, el año se cerrará con otro compromiso cumplido, la inauguración del sendero del Valle, «una infraestructura en el medio natural que van a poder disfrutar todos los amantes del senderismo con una vista privilegiada», ha asegurado Lozano.

Todas estas obras «de gran relevancia, refuerzan el compromiso del Ayuntamiento con la promoción del deporte y los hábitos de vida saludable», ha subrayado Lozano.

El concejal de Deportes, Rubén Lozano, también ha hecho referencia a la reciente aprobación de ayudas a los clubes y deportistas toledanos. En esta edición el Ayuntamiento ha destinado 44.450 euros, que llegarán a 41 beneficiarios.

«Este año hemos querido ayudar a los deportistas olímpicos en todo el ciclo, y con esta convocatoria demostramos que estamos muy orgullosos de que lleven el nombre de Toledo por todo el mundo», ha asegurado Lozano.

Se abrirá el sendero del Valle y finalizará la adecuación de San Lázaro, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.