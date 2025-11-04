Suscribete a
El Tribunal cambia el orden de las declaraciones: la testifical de Miguel Ángel Rodríguez será esta tarde

Toledo celebrará en noviembre de 2026 su primer maratón que unirá todos los barrios de la ciudad

El alcalde afirma que aspira a convertirse en una referente nacional

Un convenio con Junta y Diputación para desbloquear la estación de autobuses de Toledo

Juicio a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, y la filtración de datos de la pareja de Ayuso, en directo: última hora de la segunda jornada

Más de 800 deportistas corren en el barrio del Polígono a favor de Afanion impulsados por el Cuerpo Nacional de Policía este pasado fin de semana
Toledo celebrará en noviembre de 2026 su primer maratón. Así lo ha anunciado el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, este martes durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad. Esta dura prueba se presentará el próximo 5 de diciembre. El alcalde tan solo ... ha avanzado que «conectará todos los barrios de la ciudad» y «nace con la aspiración de convertirse en referente nacional».

