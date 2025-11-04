Toledo celebrará en noviembre de 2026 su primer maratón que unirá todos los barrios de la ciudad

Toledo celebrará en noviembre de 2026 su primer maratón. Así lo ha anunciado el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, este martes durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad. Esta dura prueba se presentará el próximo 5 de diciembre. El alcalde tan solo ... ha avanzado que «conectará todos los barrios de la ciudad» y «nace con la aspiración de convertirse en referente nacional».

Un maratón tiene una distancia estándar de 42,195 kilómetros (o 42 kilómetros y 195 metros). Esta medida exacta fue establecida oficialmente después de los Juegos Olímpicos de Londres de 1908, cuando la distancia se modificó para que la carrera comenzara en el Castillo de Windsor y terminara frente al palco real en el estadio olímpico.

