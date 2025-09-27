Suscribete a
Toledo camina contra el cáncer de mama: sonrisas, abrazos y concienciación en la senda del Tajo

La asociación Apacama reúne a casi 400 personas en su IV Marcha Solidaria, apuestan por la investigación y la prevención como armas contra el cáncer de mama

Participantes en la IV Marcha Solidaria esperan el inicio del evento
Participantes en la IV Marcha Solidaria esperan el inicio del evento J. G.

J. Guayerbas

Toledo

Toledo vuelve a teñirse de rosa con motivo de la IV Marcha Solidaria Contra el Cáncer de Mama, organizada por la Asociación para la Prevención y Atención a mujeres afectadas de cáncer de mama, Apacama. Minutos antes de la salida, su presidenta, Marisol González, ha destacado la importancia de este encuentro que congregó a casi 400 participantes.

«Es un momento para juntarnos personas afectadas, concienciar sobre la enfermedad y dar apoyo a quienes lo están pasando o lo han pasado. Nuestro trabajo es acompañar para que nadie se sienta solo en este proceso«, ha explicado González.

Y es que la asociación se ha convertido en estos años en un refugio de fuerza y empatía. Sus voluntarias, muchas de ellas supervivientes, saben bien la importancia de un gesto de apoyo y de una palabra de aliento. «Acompañamos para que nunca lo vivan en soledad, y compartimos nuestra experiencia con quienes acaban de recibir el diagnóstico«, ha comentado la presidenta de Apacama.

La entidad no solo ofrece apoyo emocional en Toledo y en la provincia, también apuesta por la prevención y la investigación. De ahí las charlas de autoexploración que llevan a distintos municipios y las donaciones al Hospital Universitario de Toledo, donde ya han entregado dos ecógrafos y una máquina para rehabilitación, herramientas clave en la detección y en la recuperación de las pacientes.

Sobre estas líneas, diferentes momentos de la IV Marcha Solidaria J. G.

El recorrido, por la senda ecológica del Tajo, ha estado lleno de sonrisas, abrazos y camisetas rosas para recordar que juntas es más fácil luchar. Amigos, familiares y representantes institucionales, entre ellos el concejal de Deportes y Río Tajo, Rubén Lozano, han caminado a la par en un gesto de compromiso con la causa.

La marcha, más que una cita deportiva, se convierte un año más en un abrazo colectivo, un símbolo de esperanza y una manera de recordar que visibilizar y apoyarse, junto a la investigación y la prevención, son las armas más poderosas contra el cáncer de mama.

