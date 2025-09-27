Toledo camina contra el cáncer de mama: sonrisas, abrazos y concienciación en la senda del Tajo

Toledo vuelve a teñirse de rosa con motivo de la IV Marcha Solidaria Contra el Cáncer de Mama, organizada por la Asociación para la Prevención y Atención a mujeres afectadas de cáncer de mama, Apacama. Minutos antes de la salida, su presidenta, Marisol González, ha destacado la importancia de este encuentro que congregó a casi 400 participantes.

«Es un momento para juntarnos personas afectadas, concienciar sobre la enfermedad y dar apoyo a quienes lo están pasando o lo han pasado. Nuestro trabajo es acompañar para que nadie se sienta solo en este proceso«, ha explicado González.

Y es que la asociación se ha convertido en estos años en un refugio de fuerza y empatía. Sus voluntarias, muchas de ellas supervivientes, saben bien la importancia de un gesto de apoyo y de una palabra de aliento. «Acompañamos para que nunca lo vivan en soledad, y compartimos nuestra experiencia con quienes acaban de recibir el diagnóstico«, ha comentado la presidenta de Apacama.

La entidad no solo ofrece apoyo emocional en Toledo y en la provincia, también apuesta por la prevención y la investigación. De ahí las charlas de autoexploración que llevan a distintos municipios y las donaciones al Hospital Universitario de Toledo, donde ya han entregado dos ecógrafos y una máquina para rehabilitación, herramientas clave en la detección y en la recuperación de las pacientes.

Sobre estas líneas, diferentes momentos de la IV Marcha Solidaria J. G.

El recorrido, por la senda ecológica del Tajo, ha estado lleno de sonrisas, abrazos y camisetas rosas para recordar que juntas es más fácil luchar. Amigos, familiares y representantes institucionales, entre ellos el concejal de Deportes y Río Tajo, Rubén Lozano, han caminado a la par en un gesto de compromiso con la causa.

La marcha, más que una cita deportiva, se convierte un año más en un abrazo colectivo, un símbolo de esperanza y una manera de recordar que visibilizar y apoyarse, junto a la investigación y la prevención, son las armas más poderosas contra el cáncer de mama.