Toledo busca por 81.000 euros dos vehículos para su flota municipal

En su afán por renovar la flota automovilística municipal, el Ayuntamiento de Toledo ha sacado a licitación pública la compra de dos vehículos por un importe superior a los 80.000 euros. Los concesionarios interesados pueden presentar sus ofertas a uno de los dos lotes hasta el próximo 28 de agosto, jueves.

El primer vehículo, con un presupuesto base de 73.000 euros, impuestos incluidos, se trata de un camión equipado con sistema porta contenedores hidráulico de masa máxima autorizada de 6.000 kilos. Como recoge el pliego de condiciones, este camión tiene que tener una cabina basculante, tres asientos individuales, aire acondicionado, radio y sistema de manos libres, además de cierre centralizado y cámara de marcha atrás.

En cuanto al motor, este tiene que ser diésel y turbo con inyección directa e intercooler, y una cilindrada de 2.998 centímetros cúbicos. Un vehículo que la empresa que gane el concurso tendrá que poner a disposición del Ayuntamiento antes de que finalice el año.

El segundo lote de esta licitación contempla un vehículo tipo furgoneta por 25.000 euros, IVA incluido. Entre los requisitos técnicos que establece el Consistorio para esta nueva incorporación al parque móvil municipal destacan que la furgoneta tiene que tener una fila de asientos con mampara separadora, dos puertas laterales deslizantes y paneladas para zona de carga y dos puertas traseras paneladas con apertura de 180 grados.

También establece el tipo de llantas, en este caso de acero, y otros componentes, como sistema de aire acondicionado, cierre centralizado, espejos y eleva lunas delanteros eléctricos, sistema de sonido manos libres con bluetooth y revestimiento del suelo, incluida la de la zona de carga en caucho y barras de techo transversales de acero.

La garantía de los vehículos será de dos años a partir de la entrega en el parque móvil municipal ubicado en el polígono industrial, en concreto en la calle Río Jarama, 1.