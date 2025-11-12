Toledo avanza en «el camino que es ya la meta» como Capital Europea de la Cultura 2031

El Teatro Municipal de Rojas, que en 2026 celebrará 450 años de historia, se ha convertido en el escenario de la presentación oficial de la candidatura a Ciudad Europea de la Cultura 2031, un proyecto colectivo que, en palabras del alcalde, Carlos Velázquez, «nace ... desde lo local para mirar directamente a Europa».

Ante un auditorio lleno y con la presencia de representantes del mundo cultural, académico e institucional, Velázquez subrayó que lo verdaderamente importante «no es el título, sino el camino».

«La cultura hace mejores personas, y mejores personas hacen mejores ciudades», afirmó, defendiendo la idea de que este proceso debe servir «para dialogar la memoria con el futuro y utilizar la cultura como herramienta transformadora de la ciudad».

El alcalde recordó que la candidatura comenzó a gestarse por la unanimidad del Pleno municipal en el año 2016, impulsada por el concejal Esteban Paños, de Ciudadanos. «Queremos situar la cultura en el corazón de la ciudad y hacer de ella la piedra angular de nuestro desarrollo», dijo, reivindicando el legado toledano como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y heredera de la Escuela de Traductores.

«Este proyecto no es un concurso, es un camino que recorremos juntos, un proceso de unidad entre ciudad, provincia y región», señaló el responsable municipal, para añadir que la cultura «es algo que se viene trabajando desde hace muchos años en Toledo», e incidir en que el trabajo previo como ciudad candidata «es lo verdaderamente importante, porque no sabemos el final».

El acto se celebró en el Teatro Municipal de Rojas ABC

Velázquez también afirmó que el proyecto que presentarán en el Ministerio el próximo mes de diciembre «surge de lo local, de nuestras calles y plazas, de cada uno de los barrios de la ciudad», para apostillar que desde Toledo «podemos ser la solución a muchos de los problemas que hoy tiene Europa».

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, participó en el acto a través de un vídeo al que dio paso la viceconsejera de Cultura, Carmen Teresa Olmedo. En su mensaje, el dirigente autonómico, toledano y exalcalde de la capital, destacó el papel histórico de Toledo como síntesis de la cultura europea. «Pocas ciudades pueden ofrecer lo que ofrece Toledo, un crisol de culturas y de historia. Si finalmente la capitalidad europea recae aquí, estoy convencido de que Europa se planteará hacerlo de forma permanente en Toledo», sentenció despertando la simpatía del público.

De otro lado, la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, reafirmó el apoyo provincial a la candidatura. «Toledo no está sola, cuenta con el respaldo de toda una provincia diversa y rica en patrimonio, desde la cerámica de Talavera hasta el encaje de Navalcán o la marroquinería de Consuegra. Si soñamos en grande, haremos realidad esta capitalidad», apuntó.

Lo nunca visto en Toledo

El acto se desarrolló en un ambiente nunca antes visto en Toledo. Si imaginan un 'talk show' de sobremesa, esos programas en los que una presentadora realiza entrevistas y va dando paso a vídeos, eso, es lo que ayer se vivió en el Teatro Municipal de Rojas, con la diferencia de que el presentador fue el alcalde, Carlos Velázquez.

Sin atril, con tarjetones y micrófono de diadema, el alcalde se dejó llevar por este formato novedoso que aunque pecó de lento en algunos momentos, llegando a las dos horas de duración, puso sobre la pantalla lo que Toledo pretende con su candidatura a Ciudad Europea de la Cultura 2031.

Aunque la auténtica presentadora fue la actriz consaburense Silvia Vacas, Velázquez se defendió como moderador de la primera parte del evento que contó con cuatro de los integrantes del consejo rector de la capitalidad: Emilio Martínez, director de la candidatura; Jesús Carrobles, coordinador; Tomás Alía, director artístico, y Álvaro Matías, responsable de la programación cultural del proyecto a través de la consultora privada Almadás.

Además de exponer los cuatro ejes de la programación: intermediación cultural con el mestizaje como uno de los activos de la programación; la sostenibilidad urbana, el territorio y la regeneración para dialogar con el entorno; el conocimiento y la investigación que posicionar a la ciudad como referente de vanguardia; y las personas, las relaciones y la ciudadanía como todo aquello que forma parte del conocimiento de diferentes generaciones; estos cuatro ases de la capitalidad también recogieron el mensaje del alcalde, porque «lo verdaderamente importante es el camino».

En una segunda presentación de ideas, el moderador fue Tomás Alía, diseñador, quien estableció un diálogo con jóvenes toledanos vinculados a la cultura, al arte y al patrimonio, como Raúl Huertas, María Camisón, Luis González y Felipe Vidales.

Imagen visual rompedora

Más allá de escuchar las experiencias de todos estos ponentes, el acto elevó el nivel gracias a la presentación de la imagen visual de la candidatura, un encargo solventado con éxito por la agencia Plural Branding. Dos de sus creadores, Bárbara Plazas y Mateo Buitrago, compartieron de dónde han partido para elabora la imagen: de una macla; en geología la asociación de dos o más cristales gemelos, orientados simétricamente respecto a un eje o un plano.

Con esa figura y su raíz, un triángulo, estos jóvenes creadores han dado forma a la identidad visual de la capitalidad, una imagen que el público pudo llevarse a casa estampada en bolsas de tela y bordada en gorras, además de disfrutar de su aplicación real en banderolas y otros elementos que decoraban tanto el acceso como el vestíbulo del teatro, y el propio escenario, con un suelo decorado en blanco sobre negro como una macla.

El acto concluía cerca de las nueve de la noche con un aplauso prolongado en un Teatro Municipal de Rojas lleno hasta la última butaca. Y así, más allá de la aspiración europea, Toledo demostró que la verdadera conquista ya ha comenzado: la de una ciudad que se reconoce en su pasado para proyectarse al futuro a través de la cultura.