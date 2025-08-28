Toledo amplía su oferta deportiva con 8.263 plazas y 28 grupos más en la nueva temporada de actividades del PDM

El concejal de Deportes, Rubén Lozano, ha presentado hoy el nuevo programa de actividades deportivas para la temporada 2025-2026 del Patronato Deportivo Municipal, aprobado en el Consejo Rector.

Toledo oferta 8.263 plazas en 60 actividades para todas las edades con 28 grupos más, un incremento del presupuesto hasta 1.153.348 euros, y la reunificación de sedes gracias a la apertura del Pabellón Gonzalo Pérez de Vargas en la Escuela Central de Educación Física y a la rehabilitación del Pabellón de San Lázaro.

«Un programa de actividades más completo, con mayor inversión, en el que ofertamos 1.000 plazas más que la temporada anterior para cubrir la demanda», ha destacado el concejal de Deportes, que espera contar a lo largo de la temporada con más instalaciones para la práctica deportiva como el campo de Fútbol Carlos III, el nuevo embarcadero y «la recuperación de una instalación olvidada desde hace décadas como el velódromo», ha señalado Lozano.

Entre las novedades destaca la incorporación del Gabinete de Salud, que pretende combinar la actividad física y deportiva con la salud, con un tratamiento personalizado e individualizado para que todas las personas que quieran practicar deporte puedan adaptarlo a sus características. También destaca una mayor oferta de voleibol o la implantación de actividades del PDM por primera vez en el Casco Histórico, cubriendo la demanda de yoga, pilates y mayores activos que se ofertan en el Colegio San Lucas y María.

Además, Lozano ha asegurado que algunas de las actividades iniciadas el año pasado como la matronatación para embarazadas «ha sido un rotundo éxito»; al igual que el Forfait «en una instalación de referencia como es el Pabellón Gonzalo Pérez de Vargas», en el que el 62% de los 700 abonados, son mujeres.

«En total en las actividades del PDM hay un 58% de mujeres y queremos seguir incrementando estos porcentajes de participación en una apuesta decidida por el deporte femenino», ha asegurado el concejal.

Por último, Lozano ha destacado que es una oferta accesible para todos, ya que se mantienen los precios de las tarifas y los abonos tanto individuales y familiares, con un coste cercano a los 45 céntimos al día; la cuota mensual del Forfait a 24,99 euros o actividades como 'Navidad Deportiva' que permite alquilar las instalaciones deportivas a 1 euro.

Inscripciones

El plazo de inscripción se abrirá el próximo miércoles 3 de septiembre a las 10:00 horas por dos vías; bien online a través de la web del Patronato Deportivo Municipal o de forma presencial en los seis puntos de inscripción habilitados; en el pabellón de la Escuela Central de Educación Física, en el Salto del Caballo, dos puntos de inscripción en el barrio de Santa María de Benquerencia, en el barrio de Santa Bárbara y en el Casco Histórico.