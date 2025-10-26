Toledo acogerá en 2027 el Congreso Nacional Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad

Suscribete a
La reunión anual de presidentes de la Asociación Española de Semana Santa de Ciudades Patrimonio Mundial se celebró el sábado en Ibiza en el marco del III Congreso Nacional

La Asociación Española de Semana Santa de Ciudades Patrimonio Mundial ha anunciado que Toledo acogerá la V edición del Congreso Nacional Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad en 2027. Así se dio a conocer tras la reunión anual de presidentes de la ... Asociación Española de Semana Santa de Ciudades Patrimonio Mundial que se celebró ayer en Ibiza, en el marco del III Congreso Nacional, en la que se recordó, además, que Alcalá de Henares será la sede de este congreso el año que viene.

