Toledo acoge el seminario 'Los orígenes de Europa': Esclarecer nuestros orígenes para diseñar el futuro de nuestros hijos

Se celebrará los próximos 10 y 11 de diciembre en el salón de actos del Centro Cultural San Clemente, de la Diputación

La Oca de Toledo, un recorrido iniciático que complementa el seminario
ANTONIO LÁZARO

TOLEDO

Vivimos tiempos confusos y convulsos, en que el espectro de la guerra (que parecía erradicado del escenario europeo) se cierne peligrosamente sobre nosotros, desde luego en sus nuevos formatos financieros e informáticos (que ya venimos padeciendo) pero también en sentido estricto (tras la penosa ... invasión de Ucrania). La superación de odios y conflictos atávicos, que abocó en dos espeluznantes guerras mundiales, y justificó asertos como el de Arnold Toynbee acerca de Europa como «conjunto de tribus mal avenidas», motivó que unos líderes conscientes e imaginativos diseñarán aquel Tratado del Carbón y del Acero y un Mercado Común que asoció a las potencias del Eje con Francia y otras naciones democráticas, sentándolas a una mesa y un proyecto común. Lo económico ha prevalecido, quizá en exceso, en la Unión Europea derivada de aquellos acuerdos, en detrimento de una federalización, una política propia de defensa y, ante todo, una mayor asunción de los fundamentos culturales y espirituales de Europa. Que son: el legado greco-latino y el cristianismo, con una importantes aportaciones germánica, judía y eslava, siendo el mundo árabe decisivo en la transmisión al romance (Sicilia, Toledo, Córdoba) del saber humanístico y científico de la antigüedad.

