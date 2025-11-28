Toledo acoge el seminario 'Los orígenes de Europa': Esclarecer nuestros orígenes para diseñar el futuro de nuestros hijos

Vivimos tiempos confusos y convulsos, en que el espectro de la guerra (que parecía erradicado del escenario europeo) se cierne peligrosamente sobre nosotros, desde luego en sus nuevos formatos financieros e informáticos (que ya venimos padeciendo) pero también en sentido estricto (tras la penosa ... invasión de Ucrania). La superación de odios y conflictos atávicos, que abocó en dos espeluznantes guerras mundiales, y justificó asertos como el de Arnold Toynbee acerca de Europa como «conjunto de tribus mal avenidas», motivó que unos líderes conscientes e imaginativos diseñarán aquel Tratado del Carbón y del Acero y un Mercado Común que asoció a las potencias del Eje con Francia y otras naciones democráticas, sentándolas a una mesa y un proyecto común. Lo económico ha prevalecido, quizá en exceso, en la Unión Europea derivada de aquellos acuerdos, en detrimento de una federalización, una política propia de defensa y, ante todo, una mayor asunción de los fundamentos culturales y espirituales de Europa. Que son: el legado greco-latino y el cristianismo, con una importantes aportaciones germánica, judía y eslava, siendo el mundo árabe decisivo en la transmisión al romance (Sicilia, Toledo, Córdoba) del saber humanístico y científico de la antigüedad.

Aquella Europa pionera de Schuman, Gasperi, Adenauer y otros y otras precisa de una revisión para seguir irradiando su mensaje de diálogo, tolerancia y acogida al mundo. Para ser y sentirse más fuerte, para ejercer un imperio de razón y de cultura, de convivencia. Convivencia que no significa perder, reducir o esconder nuestra identidad y fundamentos, en base a cobardes y vergonzantes argumentos. Las iglesias cristianas, la católica en primera línea, han pedido ya perdón por sus excesos del pasado y han hecho pública declaración de su respeto al laicismo. Otros cultos monoteístas debieran seguir el ejemplo. Ningún conflicto debería tener un argumento religioso en el siglo XXI, no cabe santificar ninguna guerra. Ninguna,

Pensar, intercambiar propuestas y diseñar el futuro inmediato pasa por revisar un pasado rico, complejo y, a menudo, oculto. Hay encuentros, congresos y seminarios de todo tipo muy interesantes, pero este, que ha programado la asociación toledana URBS REGIA, es, sobre todo ello, muy necesario. Nos va en este tema nuestro bienestar y seguridad presente y, lo que más nos debe preocupar, el de nuestros hijos y nietos. Europa es un sueño del que no debemos despertar pero que, en nuestra mano está, hemos de evitar que se convierta en pesadilla. De esas de las que ya no puede uno salir sin daño.

De repente, lo que parecía uno de esos eslóganes sobados e idealizadores, «Toledo, ciudad de las tres culturas», recupera actualidad, vigencia, veracidad. De nosotros depende el que se cargue o no de auténtico sentido real, funcional, al servicio de la humanidad. Explorando su pasado patrimonial, cultural y espiritual, Europa puede recuperar un nuevo impulso, la fe en sí misma, que parece tambalearse en estos días oscuros y confusos. Toledo, que solo fue verdadera Corte estable con ocasión del reino visigodo y de un taifa musulmán, fue desde la España medieval y renacentista epicentro de dos precedentes de una unión europea, a través del rey toledano Alfonso X y del muy toledanizado Carlos V. Frustrada la primera por cuestiones económicas y dinásticas y muy mermada la segunda por las guerras y por el cisma religioso. Pero significativas las dos.

Y qué decir del rescate de la cultura antigua que fue posible gracias a la escuela o movimiento de traductores de Toledo, Esto lo recrea el gran Cervantes en el episodio del Alcaná, localizando el cartapacio o manuscrito arábigo: él, como autor, cristiano, compra el cartapacio y lo hace traducir por un morisco en su casa del barco de pasaje. Aunque apunta, que también podrían hallarse en Toledo traductores de lenguas más antiguas, aludiendo a la hebrea. Las tres culturas ya aparecen en el Quijote.

El programa del Seminario es variado y muy atractivo, ofreciendo múltiples opciones de viajes en el tiempo: los itinerarios culturales como vertebradores de Europa, el propio itinerario diseñado para jóvenes por Urbs Regia, las vías romanas, los monasterios y su gran papel transmisor (el Camino de Santiago), la caída del Imperio romano. Y como cierre, una ponencia sobre el papel de Toledo en la gestación de la idea de Europa y otra con el testimonio de Guarrazar como fusión de realeza y enclave religioso en la Urbs regia, a cargo del arqueólogo (Juan Manuel Rojas) que dirige, con tesón y pasión, las excavaciones en el espacio acaso más relevante para desentrañar los, todavía, enigmas de la magnífica Toledo visigoda.

Es loable la sensibilidad europea para apoyar programas solidarios destinados a países en vías de desarrollo. La cooperación debe seguir e incrementarse dentro de lo posible, pero debemos mirar ahora a la inseguridad y los peligros que nos amenazan en nuestro propio espacio e identidad. Atender a ello nos conviene, debe convertirse en una prioridad. Y este Seminario, convocado en y desde Toledo por la entusiasta asociación URBS REGIA, que preside Pilar Tormo, con patrocinio de UNESCO y colaboración de la AECI, la Diputación de Toledo y el Ministerio de Cultura y Deporte, es una ocasión única para adentrarse en una temática, tan fascinante como emotiva y urgente. Para descubrir en las piedras del pasado quiénes somos y quiénes queremos ser.

Salvar Europa, esta es la tarea, y no se trata de alarmismo. Está amenazada: La Europa de la Ilíada y la Eneida, de Platón y Séneca, de Dante y de Petrarca, de Jorge Manrique y de Cervantes, de los Hermanos Valdés, de Shakespeare, de Goya y de Picasso, de Schopenhauer y Mozart, del Renacimiento y la Ilustración, de Dickens y Galdós, de Rimbaud y el surrealismo, de los derechos humanos y la Sociedad de Naciones… Nunca más la Europa de la Concordia debe de ser secuestrada por el toro de la Discordia.

Las comunicaciones del Seminario 'Los orígenes en Europa' tendrán lugar en el Salón de Actos del Centro Cultural San Clemente, de la Diputación, los días, ya se ha dicho, 10 y 11 de diciembre. Con un complemento cultural cada día: el 10, la grabación en directo del reconocido programa radiofónico «La escóbula de la brújula», conducido por Jesús Callejo, prestigioso estudioso y divulgador de la España mágica y los misterios de nuestro Historia; y el 11, una ruta guiada al hilo de La Oca de Toledo, el exitoso libro de Luis Dévora, que ilustra los espacios y monumentos más emblemáticos de Toledo a través de su asimilación al universal e iniciático juego de la Oca.

Quedan todavía algunas plazas. La inscripción es gratuita, previa reserva y hasta completar aforo (info@urbsregia.eu). No dejen pasar esta oportunidad y este evento. El futuro ya está aquí, como hace ya casi 50 años cantaron Radio Futura.