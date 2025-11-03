Toledo acoge este fin de semana la Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad

Este fin de semana, Toledo será el epicentro de importantes encuentros de coordinación entre las ciudades que integran el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPH) y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Durante dos jornadas, la capital ... regional reunirá a los principales responsables de estas 15 ciudades para debatir sobre los retos y oportunidades del patrimonio, la sostenibilidad cultural, la educación y el turismo responsable.

El evento comenzará el viernes a las 11:30 horas con una reunión entre el Grupo de Ciudades Patrimonio y la CRUE en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Toledo. Posteriormente, a las 12:30 horas, tendrá lugar la Comisión Ejecutiva del GCPH en el mismo emplazamiento, donde se tratarán las principales propuestas del grupo. En esta comisión participarán el presidente y alcalde de Segovia, José Mazarías; el vicepresidente primero y alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales; el vicepresidente segundo y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares; y la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti San Martín.

Noticia Relacionada Ciudades Patrimonio y Unesco refuerzan su colaboración ante la presión turística y la despoblación de los cascos históricos F. Franco El Grupo acuerda en París establecer líneas de trabajo con el Centro del Patrimonio Mundial para afrontar retos como la recuperación del comercio de proximidad, los problemas de movilidad urbana y la gestión sostenible del patrimonio

A las 16:30 horas, los miembros de la Comisión Ejecutiva continuarán con la agenda de trabajo para analizar los proyectos conjuntos y planificar los pasos a seguir en la Asamblea del día siguiente. La jornada concluirá con una recepción oficial a los miembros del GCPH en el Ayuntamiento de Toledo, a las 18:00 horas, donde los alcaldes y alcaldesas del grupo tendrán la oportunidad de visitar el emblemático cuadro «El Entierro del Señor de Orgaz» y la Sinagoga del Tránsito, antes de dirigirse al Valle de Toledo para realizar una fotografía panorámica nocturna de la ciudad.

El sábado comenzará con una fotografía oficial a las 10:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento, que marcará el inicio de la Asamblea del GCPH en la Sala Capitular de la S. I. Catedral Primada, que comenzará a las 11:00 horas. Este encuentro reunirá a los alcaldes y alcaldesas de las 15 ciudades integrantes, entre ellas Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca y San Cristóbal de La Laguna.

A las 12:00 horas, los medios de comunicación podrán participar en la rueda de prensa que se celebrará en la sacristía de la catedral primada, donde se abordarán los principales proyectos comunes en materia de preservación del patrimonio, sostenibilidad cultural, educación y turismo responsable.

Este encuentro tiene lugar en un contexto especial para Toledo, que está inmersa en su candidatura como Capital Europea de la Cultura 2031, lo que añade una capa de relevancia a las discusiones sobre cómo estas ciudades pueden colaborar para potenciar su patrimonio y sus ofertas culturales de manera conjunta y responsable.

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España fue fundado en 1993 como una asociación sin ánimo de lucro y tiene como objetivo defender y poner en valor el patrimonio histórico y cultural de estas ciudades, realizando proyectos comunes y enfrentando problemáticas compartidas en los ámbitos social, cultural y económico.