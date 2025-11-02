La toledana GFM coordina un proyecto pionero para producir hidrógeno verde con agua obtenida del aire y energía solar

La empresa Generaciones Fotovoltaicas de La Mancha (GFM), con sede en Villacañas. lidera el proyecto Nuevo Electrolizador Autónomo Basado en Agua Atmosférica (Nebaw), una iniciativa pionera que busca desarrollar el primer sistema español capaz de generar hidrógeno verde sin necesidad de agua externa, utilizando ... exclusivamente energía solar fotovoltaica y agua obtenida directamente de la humedad del aire.

El proyecto cuenta con una inversión total de 2,77 millones de euros, íntegramente subvencionable, y ha sido seleccionado en la Segunda Convocatoria del Programa de Incentivos a la Cadena de Valor Innovadora y de Conocimiento del Hidrógeno Renovable del IDAE.

Aunque GFM ostenta la coordinación del proyecto Nebaw, en él participan otras cinco entidades españolas de alta capacidad tecnológica e industrial: Arizaga Bastarrica, especialista en maquinaria para la manipulación de fluidos; Genaq Technologies, líder en generadores atmosféricos de agua; Advanced Thermal Services, experta en nuevos materiales y catalizadores; Novation IT Systems, responsable del diseño de sistemas de control y monitorización digital; y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), que aporta conocimiento científico y validación experimental.

Cada socio desempeña un papel estratégico en el desarrollo de un electrolizador modular, portátil y autosuficiente, capaz de operar en cualquier lugar del mundo, incluso en zonas áridas o sin acceso a agua o red eléctrica.

La base tecnológica de Nebaw se centra en un electrolizador de membrana bipolar (BPM) de nueva generación que utiliza agua captada del aire mediante sistemas de condensación atmosférica. Este enfoque elimina por completo la dependencia de recursos hídricos externos, reduciendo el impacto ambiental y mejorando la eficiencia global del proceso.

Entre sus principales innovaciones técnicas destacan la captación de agua atmosférica mediante un ciclo frigorífico optimizado y materiales higroscópicos avanzados, operativos incluso en ambientes de baja humedad; el electrolizador BPM con membrana absorbente desarrollada en España, que reduce el consumo de agua y mejora la eficiencia energética; y la sustitución del platino por catalizadores sintéticos nacionales, que disminuyen los costes y evitan el uso de materiales críticos.

Del mismo modo, el sistema incorpora microactuadores piezoeléctricos en las placas bipolares para optimizar la distribución del agua y mejorar el rendimiento eléctrico, así como un Sistema Central de Control y Monitorización (Smccp) que gestiona automáticamente la captación de agua, la electrólisis, la compresión y el almacenamiento del hidrógeno. Todo ello se integra en una microcentral fotovoltaica transportable, sin necesidad de conexión eléctrica externa.

Autonomía total

Gracias a esta configuración, Nebaw logra una autonomía total, manteniendo un balance energético equivalente al de los sistemas convencionales, pero sin consumo de agua y sin emisiones asociadas al transporte o tratamiento de recursos hídricos.

El proyecto pretende dar respuesta a dos de los grandes desafíos globales: la escasez de agua y la transición hacia energías limpias. Nebaw propone un modelo sostenible y descentralizado de producción de hidrógeno verde, apto para entornos rurales, desérticos o insulares, con una huella hídrica nula y reducción significativa de emisiones.

Con una duración estimada de 36 meses, Nebaw aspira a convertirse en un modelo tecnológico exportable, aplicable tanto en instalaciones industriales como en sistemas aislados o humanitarios, donde el acceso al agua es limitado, ofreciendo una solución energética completamente integrada y sostenible.