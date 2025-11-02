Suscribete a
La toledana GFM coordina un proyecto pionero para producir hidrógeno verde con agua obtenida del aire y energía solar

El proyecto Nebaw, financiado con fondos europeos, y que supondrá una inversión de 2,7 millones de euros, busca desarrollar el primer electrolizador español autosuficiente y sin consumo de agua externa

La Junta ultima un nuevo Plan Regional de Investigación Científica con horizonte 2028

GFM, empresa toledana radicada en Villacañas, coordina este proyecto en el que participan otras cuatro empresas españolas de alta capacidad tecnológica e industrial y la UCLM
La empresa Generaciones Fotovoltaicas de La Mancha (GFM), con sede en Villacañas. lidera el proyecto Nuevo Electrolizador Autónomo Basado en Agua Atmosférica (Nebaw), una iniciativa pionera que busca desarrollar el primer sistema español capaz de generar hidrógeno verde sin necesidad de agua externa, utilizando ... exclusivamente energía solar fotovoltaica y agua obtenida directamente de la humedad del aire.

