Los toldos para aliviar el calor en Toledo se instalarán también en Santo Tomé y en el Polígono

El concejal de Promoción Económica y Empleo, Juan Marín, ha mostrado este lunes su satisfacción por el nuevo aspecto que luce la calle del Comercio, tras la instalación de la totalidad de los toldos que dan sombra a una de las vías principales del Casco Histórico, dando respuesta así «a una reiterada demanda de muchos toledanos, quienes ya, en anteriores legislaturas, solicitaban estas telas para mitigar el calor y que ahora, por fin, son una realidad».

Marín ha señalado que la iniciativa, una apuesta de su departamento, ha contado con un presupuesto de 40.000 euros, una cantidad «que incluye la fabricación a medida, la primera instalación y la retirada, con lo cual los toldos son ya de propiedad municipal y el año que viene será el personal del Ayuntamiento el que se encargue de colocarlos».

El concejal ha explicado que «es preciso luchar contra el calor que en esta época estival sufrimos los toledanos y no siempre es posible mediante árboles, como es en este caso, de ahí que estemos pensando, siempre en función de nuestro presupuesto, en ampliar esta propuesta a otras zonas de Toledo en años venideros, como el Paseo de Federico García Lorca, en el Polígono, la calle de Santo Tomé u otros barrios, siempre estudiando sus características».

Las telas que se han instalado en la calle Comercio, donde permanecerán hasta finales de septiembre u octubre, se extienden hasta las Cuatro Calles y se ensanchan en la plaza de Solarejo, «un lugar donde el sol es muy poderoso», ha dicho el concejal, quien ha detallado que «desde Zocodover hasta la calle Toledo Ohio, o cuesta de Belén, las telas tienen una anchura de seis metros, mientras que desde ahí hasta las Cuatro Calles, son de tres metros».

Noticia Relacionada La calle Comercio de Toledo ya tiene instalado su toldo completo para aliviar el calor Valle Sánchez El último tramo, que no se pudo colocar antes por un error de la empresa concesionaria, se instaló la noche del viernes

«No obstante, hay zonas de la calle donde no se han colocado los toldos porque no queremos que se desvirtúe la vista de la torre de nuestra Catedral», ha añadido Marín ha señalado que la elección de los tonos ocres y beis en este tramo recién inaugurado «es para no distorsionar las tonalidades características del Casco Histórico».

En este sentido, el titular de Promoción Económica ha añadido que no descarta «poner telas de otros tonos más coloridos, si se cumplen nuestras expectativas y ampliamos esta iniciativa a otros barrios de la ciudad».

Por último, ha recordado que «el año pasado, el Ayuntamiento ya instaló los toldos que adquirieron los comerciantes de Martín Gamero y también apoyamos a las mujeres de 'Azucaica Teje' en la colocación de un toldo de crochet en la plaza del barrio. Este año se han vuelto a instalar en ambos enclaves, lo cual demuestra que estas iniciativas son bien recibidas y exitosas».

Más temas:

Calles

Comercio

Calor

Toledo