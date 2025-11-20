La tasa a los autobuses turísticos de Toledo recauda dos millones de euros en nueve meses

La tasa municipal aplicada a los autobuses turísticos que visitan Toledo ha recaudado dos millones de euros en apenas nueve meses, según ha confirmado este jueves el alcalde, Carlos Velázquez, durante un desayuno informativo organizado por el digital ENCLM. El alcalde ha destacado que ... la recaudación por esta ordenanza, en vigor desde el pasado mes de marzo, se reinvertirá íntegramente en mejoras para la ciudad.

La tasa ya mostró su eficacia en los primeros meses: en agosto, apenas cinco meses después de su puesta en marcha, la recaudación superaba 1,2 millones de euros, tal y como adelantó ABC citando datos del concejal de Hacienda, Juan José Alcalde. Las previsiones del Ayuntamiento apuntaban entonces a que se superaría la barrera de los dos millones antes de finalizar el año, una cifra que finalmente se ha alcanzado de forma anticipada.

La normativa fija un pago diario por parada y aparcamiento en Toledo, que se realiza exclusivamente de forma telemática a través de la web municipal. Las cuantías son las siguientes: 125 euros para autobuses de 54 plazas o más; 75 euros para vehículos de 36 a 53 plazas y 25 euros para los de 8 a 35 plazas.

Sorteo de cinco pisos en alquiler

Durante su intervención, Velázquez ha anunciado, además, la publicación de las bases para la adquisición y adjudicación de cinco viviendas ubicadas en el Corral de Don Diego. «Si alguien no tiene vivienda en propiedad, le invito a optar a una de estas extraordinarias viviendas a partir de mañana viernes», señaló el alcalde. El proceso se gestionará tanto a través de la web de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) como de manera presencial en sus oficinas.

Estas cinco viviendas serán las primeras que entrega el Ayuntamiento en muchos años, subrayó Velázquez, que destacó la importancia del proyecto para dinamizar el casco histórico y facilitar el acceso a la vivienda.