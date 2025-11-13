El Taller+ de El Romeral transforma espacios municipales y refuerza la inserción laboral en rehabilitación de edificios

El Taller+ de El Romeral ha acometido una serie de actuaciones en los últimos meses para mejorar el entorno urbano del municipio, entre las que destacan la remodelación de la sede de coros y danzas y la construcción de un baño en el ... cementerio de la localidad.

Según ha informado la Diputación de Toledo en nota de prensa, en la sede de coros y danzas se ha rehabilitado una habitación en mal estado rascando y reparando las paredes, aplicando nuevas capas de enlucido y pintura e instalando un fregadero nuevo. Además, se han dejado las vigas vistas y pintadas, aportando un aspecto renovado al espacio.

Por otro lado, en el cementerio, el alumnado ha construido desde cero un nuevo baño, ejecutando la base de hormigón, levantando los muros, colocando pavés para la entrada de luz natural y rematando con techado, alicatado y solado.

Noticia Relacionada Inaugurada la mejora de 15 kilómetros en la carretera CM-313, entre Pozohondo y Tobarra ABC La continuación a esta actuación se llevará a cabo con la rehabilitación en la CM-313 en el tramo Tobarra y Hellín, en siete kilómetros entre el punto kilométrico 133 al 140

Además, el taller ha acometido otras actuaciones en diferentes puntos del municipio, como el arreglo de aceras, mejoras en la piscina municipal, pintura y reposición de baldosas en la plaza del Ayuntamiento, instalación de bancos en parques y trabajos de mantenimiento en el aula polivalente, el aula de cultura y la sede de la Asociación de Mujeres.

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha conocido este jueves de primera mano esas actuaciones del Taller+ de El Romeral y ha destacado que «este tipo de iniciativas siguen alentando el desarrollo de los municipios y la formación de las personas desempleadas, promoviendo proyectos que combinan aprendizaje, empleo y mejora de servicios públicos».