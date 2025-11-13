Suscribete a
El Taller+ de El Romeral transforma espacios municipales y refuerza la inserción laboral en rehabilitación de edificios

Entre las actuaciones más relevantes, se encuentra la remodelación de la sede de coros y danzas y la construcción de un baño en el cementerio

La presidenta de la Diputación de Toledo visita el Taller+ de El Romeral
El Taller+ de El Romeral ha acometido una serie de actuaciones en los últimos meses para mejorar el entorno urbano del municipio, entre las que destacan la remodelación de la sede de coros y danzas y la construcción de un baño en el ... cementerio de la localidad.

