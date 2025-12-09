Suscribete a
«No se van a construir pisos en el antiguo cine de verano del Calderón», asegura el alcalde de Talavera de la Reina

José Julián Gregorio explica que desde el Ayuntamiento se prioriza la conservación del legado histórico sobre la especulación inmobiliaria

«Aspiro a gobernar en solitario, la ciudad avanzaría mucho más»

El alcalde pretende revitalizar barrios, atraer empresas y población ABEL MARTÍNEZ

Javier Guayerbas

Talavera de la Reina

Con el impulso de 14,3 millones de euros procedentes de fondos europeos, Talavera se prepara para una transformación de su casco urbano y patrimonial. El alcalde, José Julián Gregorio, detalla cómo estas inversiones se destinarán a rehabilitar la Casa de los Canónigos, el alfar ... de la Purísima y varios edificios municipales, al tiempo que se interviene en calles históricas y se recuperan las murallas. La apuesta combina preservación del patrimonio, promoción cultural y revitalización urbana, con el objetivo de unificar los barrios y reforzar la identidad como ciudad de referencia.

