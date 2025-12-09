«No se van a construir pisos en el antiguo cine de verano del Calderón», asegura el alcalde de Talavera de la Reina

Con el impulso de 14,3 millones de euros procedentes de fondos europeos, Talavera se prepara para una transformación de su casco urbano y patrimonial. El alcalde, José Julián Gregorio, detalla cómo estas inversiones se destinarán a rehabilitar la Casa de los Canónigos, el alfar ... de la Purísima y varios edificios municipales, al tiempo que se interviene en calles históricas y se recuperan las murallas. La apuesta combina preservación del patrimonio, promoción cultural y revitalización urbana, con el objetivo de unificar los barrios y reforzar la identidad como ciudad de referencia.

—En la última convocatoria de fondos europeos, EDIL, han logrado 14,3 millones de euros. Sabemos que los van a destinar a la Casa de los Canónigos, como ha comentado, a un centro deportivo en el Cerro Negro, incluso a rehabilitar un edificio municipal en la calle del Baño. De todas estas inversiones a medio plazo, ¿tiene un proyecto predilecto?

—Todos son importantes, sí me gustaría relanzar la ciudad para atraer inversiones con empresas y habitantes. Con esos ejes transversales que le comentaba vamos a unificar Talavera para que no haya barrios de primera y de segundo, apostando por el patrimonio histórico y natural, como el río Tajo. Hemos hablado de la Casa de los Canónigos, pero también estoy trabajando para recuperar el alfar de la Purísima, en la plaza de los Descalzos, junto al antiguo cine Calderón. Estamos a punto de llegar a un acuerdo, ya hemos abierto el expediente y ahí abrirá el Centro de Interpretación de la Cerámica para seguir preservando la cerámica como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. En este alfar se conserva el único horno de procedencia árabe de la ciudad.

—¿Maneja plazos?

—El año que viene tenemos que estar ya trabajando en la rehabilitación. Y no sólo esto, con esos fondos europeos vamos a arreglar en esa zona la calle de San Sebastián y la calle Hospital, además del edificio de la calle del Baño que vamos vamos a convertir en un albergue para los peregrinos del Camino Real de Guadalupe.

—El proyecto inmobiliario del cine Calderón y de los terrenos del antiguo cine de verano, ¿seguirá adelante?

—Sigo negociando con Enrique Cerezo sobre el futuro del cine Calderón y las posturas están ya muy cercanas. Pero el primer paso es cerrar el acuerdo con la propiedad del alfar de la Purísima, que ya está casi cerrado. Sí le adelanto que los servicios técnicos del Ayuntamiento están redactando un proyecto para esa zona, que incluye el cine Calderón, que no se va a tirar, y el cine de verano, en el que no se van a construir pisos, esa es mi pretensión. Este último se encuentra en lo que fue el claustro del convento de franciscanos y no podemos permitir perder más patrimonio.

—También ha anunciado una exposición para conmemorar el sexto aniversario de la cerámica como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

—Sí, será en 2026 y aún no le puedo adelantar más detalles porque se está preparando. Bueno, será en un edificio municipal, no en el Museo Ruiz de Luna, y es uno de los proyectos culturales más importantes que tenemos sobre la mesa, junto a las esculturas de cerámica en los jardines junto al río Tajo.

—En esta línea patrimonial, ¿por qué no actúan de urgencia en la muralla de la calle Carnicerías?

—Vamos a actuar con fondos propios, finalmente como Ayuntamiento porque ninguna Administración ha atendido nuestra solicitud. En el presupuesto para 2026 va una partida y ya lo tenemos todo preparado para hacer el arreglo de esta zona. El Ayuntamiento lo sacará a licitación y haremos la rehabilitación.

—¿Contempla más inversiones en la muralla?

—Sí, hemos conseguido 2,6 millones de euros con cargo al 2% cultural del Ministerio. Es la primera vez que Talavera consigue fondos con cargo a esta partida del Ministerio, y eso es muy importante, porque a otras ciudades que lo han logrado una primera vez se le han seguido concediendo fondos para rehabilitar su patrimonio. Con esos 2,6 millones vamos a unificar la zona urbana de la muralla del Charcón con la del Salvador y pediremos más fondos para que en un futuro más tramos sean visitables, incluso la Alcazaba de Carnicerías.

—¿Tienen un uso definido para la Casa de los Canónigos?

—Sí, será un nuevo espacio abierto a la ciudadanía, a todos los talaveranos y a la comarca, como espacio cultural para exposiciones, también como museo de la historia de Talavera de la Reina, y para que las asociaciones puedan llevar a cabo actos. Es decir, va a ser un espacio cultural, pero ya de primer orden en el Casco Histórico.