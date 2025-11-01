Suscribete a
ABC Premium
Gestión de la dana
Feijóo medita entre convocar ya elecciones en Valencia o elegir un sucesor a Mazón

El universo Warhammer conquista Talavera: tres días de estrategia, miniaturas y fantasía épica

Talavera Ferial se transforma en un campo de batalla futurista con más de 1.000 participantes en el Mundial de Warhammer 40K GT 2025, el mayor evento del género celebrado en España

Talavera se convierte en la capital mundial del Warhammer: Todas las fotos

El campeonato reúne a 600 jugadores y 102 equipos
El campeonato reúne a 600 jugadores y 102 equipos Abel martínez

F.F.

Talavera

El Talavera Ferial se ha convertido durante tres días en el epicentro internacional del universo Caramero 40K, con más de un millar de personas reunidas en torno al Mundial GT Talavera 2025. Jugadores, coleccionistas y aficionados llegados de distintos países han llenado ... los pabellones feriales en una cita que combina estrategia, arte y cultura popular.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app