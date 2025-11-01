El universo Warhammer conquista Talavera: tres días de estrategia, miniaturas y fantasía épica

El Talavera Ferial se ha convertido durante tres días en el epicentro internacional del universo Caramero 40K, con más de un millar de personas reunidas en torno al Mundial GT Talavera 2025. Jugadores, coleccionistas y aficionados llegados de distintos países han llenado ... los pabellones feriales en una cita que combina estrategia, arte y cultura popular.

El campeonato reúne a 600 jugadores y 102 equipos, y ha situado a Talavera en el mapa mundial de los juegos de miniaturas y ciencia ficción. La ciudad competía con Grecia, Austria y Serbia para acoger este evento, que finalmente ha elegido la Ciudad de la Cerámica como sede. Durante tres días, los tableros, las figuras y los dados han compartido protagonismo con un ambiente vibrante de creatividad.

Además de la competición principal, el programa ha incluido un mercadillo solidario, un torneo de Middle Earth, una recreación histórica de la batalla de Talavera con más de 40 miniaturas, charlas de pintura, exposiciones, demostraciones y una ludoteca infantil para los más pequeños.

También destaca la presencia del stand oficial de Games Workshop, cuyo staff participa por primera vez en España con material exclusivo y exhibiciones de cosplayers ambientados en el universo Warhammer y otros mundos de fantasía y ciencia ficción, un torneo Kill Team y una gymcana de sorteos, zona de restauración y barras.

El evento cuenta con un impacto económico estimado de medio millón de euros para la ciudad. Su organización ha sido posible gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento, la Fundación Talavera Ferial y la Diputación de Toledo, junto al impulso del organizador Carlos Martín, que ha logrado consolidar esta cita como una de las más importantes del calendario internacional.

Entre las propuestas solidarias, la protectora Amibichos participa con un stand propio en el que ofrece productos elaborados por ellos mismos -correas, camisetas, llaveros o abrigos para perro- con los que financian su actividad, además de mantener un banco de alimentos para mascotas.

El recinto acoge también un espacio de pintura en directo con el Aula Abierta White Weasel, cuyos artistas enseñan técnicas, responden dudas y comparten trucos con los asistentes, y un stand de Model 34, que acerca el modelismo a nuevos públicos.

Mañana, el evento pondrá su broche final con un torneo de ajedrez organizado por Eborajedrez-Aqualia, que completará un fin de semana donde Talavera ha demostrado que también puede ser capital mundial de la estrategia, la imaginación y la pasión por el juego.