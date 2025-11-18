UGT, CCOO y STAS denuncian el abandono del servicio municipal de RRSU por parte del gobierno de Talavera

Las secciones sindicales UGT, CCOO y STAS han denunciado públicamente la grave situación de abandono que sufre el Servicio Municipal de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RRSU) y Recogida Selectiva de Talavera de la Reina, como consecuencia -según las organizaciones sindicales- de la falta ... de gestión, previsión y compromiso del actual Gobierno Municipal.

A pesar de las reiteradas advertencias trasladadas por la representación de los trabajadores, el Ayuntamiento ha hecho caso omiso, llevando al servicio a una situación límite y de emergencia que afecta, no solo a la ciudadanía, sino también a las condiciones laborales del personal municipal.

El Servicio de Recogida de Basuras Municipal funciona con una «plantilla claramente deficiente», siendo imprescindible implantar mecánicos. La escasez de efectivos provoca sobrecargas continuas, retrasos en la prestación del servicio y un deterioro en la calidad de la recogida.

Por otro lado, el número de camiones disponibles «es totalmente insuficiente e insignificante» con respecto al volumen de residuos que genera una ciudad de 85.000 habitantes. Los pocos camiones activos presentan averías frecuentes y un mantenimiento inadecuado y la falta de inversión provoca numerosas reparaciones que se demoran o no se realizan de forma efectiva, según han señalado los sindicatos.

Por otro lado, han informado de que los trabajadores se ven obligados a cubrir rutas que, incumpliendo la ley de seguridad vial, suponen realizar paradas en lugares anómalos e irregulares, resultando inseguras por falta de iluminación y condiciones del entorno. Por esto, los sindicatos consideran «intolerable» que la Administración permita que el personal se enfrente a estas situaciones sin las medidas de prevención adecuadas.

No descartan movilizaciones

Los sindicatos han exigido al Gobierno municipal un plan urgente de refuerzo de personal; la renovación y reparación inmediata de la flota de camiones; la mejora de las condiciones de seguridad en las rutas del extrarradio; la dotación de personal mecánico en todos los turnos; y la apertura de una mesa de negociación sindical colectiva efectiva que permita abordar estas deficiencias de manera inmediata.

Las secciones sindicales advierten de que, si la situación continúa deteriorándose y no se adoptan medidas concretas y urgentes, no descartan movilizaciones en defensa del servicio público y de los derechos de los trabajadores.