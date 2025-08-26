Tradición, cultura, música y devoción en honor a la Virgen del Prado, patrona de Talavera

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha invitado a todos los talaveranos a disfrutar de las actividades que se han preparado «con motivo de la festividad de la patrona, la Virgen del Prado, que es la piedra angular de nuestra ciudad».

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa para presentar los diferentes actos que se van a llegar a cabo del 6 al 8 de septiembre en nuestra ciudad, acompañado por la concejal de Festejos, María Pilar Guerreo; el rector de la Basílica de Nuestra Señora del Prado, Don Felipe García, y el presidente de la Hermandad de la Virgen del Prado, Carlos del Valle.

Gregorio ha aprovechado también para reconocer y agradecer el trabajo que se ha llevado a cabo tanto por parte de la Concejalía de Festejos como de Felipe García y la Hermandad de la Virgen del Prado, para que «un año más Talavera puede mostrar todo su esplendor en este día tan importante para nuestra ciudad».

Por su parte, Guerrero ha deseado que los talaveranos y visitantes disfruten de «unos días llenos de tradición, cultura, música y devoción en honor a nuestra querida Virgen del Prado».

El próximo 28 de agosto, a las 10:00 horas, se inaugurará en el Centro Cultural Rafael Morales la exposición de fotografías de la Quedada Fotográfica 2024, que permanecerá abierta hasta el 10 de septiembre. En ella, se incluirá una sección in memoriam dedicada a los fotógrafos talaveranos Antonio Urdiales y Raúl Corrochano, fallecidos este año.

El sábado 6 de septiembre desde las 11:00 horas se instalarán los tradicionales puestos de venta de artesanía, entre los que destacan uno de la la Hermandad de la Virgen del Prado y otro solidario a favor de Hugo Sánchez Pérez, 'Superhuguete'.

Pastel de la Virgen del Prado

Además, como novedad, El Horno de Casilda, dentro del Año Jubilar, presentará el Pastel de la Virgen, elaborado especialmente para estas fiestas.

La jornada contará también con la actuación de la Academia de Baile 'Sal y Canela', a las 20:30 horas en el Parque de la Basílica y de la Academia de Baile Miriam Jiménez, a las 21:30 horas en el mismo espacio.

Por último, el sábado tendrá lugar la II edición del 'Mater Fest', en el Parque de la Alameda.

El domingo 7 de septiembre a las 11:00 horas se llevará a cabo la Quedada Fotográfica 2025, en la Fuente de las Ranas, y los talleres de decoración de abanicos, impartido por Cerámica Isabel Rueda (25 adultos) y el taller infantil de decoración de galletas con motivo de la Virgen, a cargo de Super 8 Bakes (50 niños).

Desde las 11:00 horas comenzará la tradicional ofrenda floral con la venta de claveles. Como novedad, este año se incorporan claveles amarillos para la confección del manto de la Virgen además del blanco y azul, como guiño a la cerámica talaverana.

Por último, el lunes 8 de septiembre, Día Grande de la patrona, tendrá lugar el concierto de Música Popular Talaverana en el Parque de la Basílica, a cargo de la Banda de Música de Talavera, con la colaboración del Grupo Folclórico Emilio Morán, la Coral Polifónica Salvador Ruiz de Luna y Purificación Madroñal López.

A las 19:30 horas se celebrará la gala de entrega de los XXVI Premios de la Música y las Artes Escénicas Ciudad de Talavera, en el Teatro Palenque.Las invitaciones podrán recogerse en el Centro Cultural Rafael Morales, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

El lunes 8 de septiembre a las 11:00 horas tendrá lugar la Santa Misa con motivo de la festividad de la Virgen del Prado. Además, la novena comenzará desde el día 6 hasta el 14 de septiembre por las tardes y el día 7 a las 23:00 horas el tradicional rosario de antorchas.