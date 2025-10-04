Tita García ensalza la figura de Aurelio de León en la inauguración en Talavera de los Premios Pávez 2025

La presidenta del Grupo Municipal Socialista, Tita García, ha asistido este viernes a la inauguración de los Premios Pávez, que se celebran en el Teatro Victoria de Talavera de la Reina y que este año alcanzan su edición de 2025.

El festival arrancó con la entrega del premio 'Película de Barro' a Aurelio de León, una figura muy reconocida y querida en la ciudad por su dilatada trayectoria de compromiso social. Durante su intervención, García destacó la oportunidad de «conocer mejor todo lo que Don Aurelio ha hecho ya no solo por Talavera, sino también por los talaveranos y las talaveranas desde que llegó a nuestra ciudad».

Para la responsable socialista, Aurelio de León «es un ejemplo a seguir», porque «conocerle te hace, sin duda alguna, mejor persona». En este sentido, subrayó que el reconocimiento es «más que merecido, ya que él ha dedicado su vida a ayudar a quienes más lo necesitaban y ha buscado en todo momento construir una sociedad y una Talavera mejor».

García incidió en que este viernes es «un día para poner en valor su gran acción, pero también para agradecer todo lo que ha hecho y el cambio que ha provocado en muchísimas personas».

La presidenta del Grupo Municipal Socialista también tuvo palabras de reconocimiento hacia la organización de los Premios Pávez, de los que destacó que «continúan creciendo y siendo referentes, pero sin perder sus raíces». En su opinión, estos galardones logran consolidarse gracias a «su capacidad para reconocer a quienes han dedicado su vida a la promoción cultural tanto de Talavera como de su comarca».

Finalmente, Tita García animó a los vecinos y visitantes a participar en las actividades del festival, que durante toda la semana ofrecerá cortometrajes de carácter solidario. «Tienen mucho que decir y mucho por lo que reflexionar», concluyó.