Suscribete a
ABC Premium

Talavera revive su historia con la recreación de su famosa batalla

El alcalde, José Julián Gregorio, subraya la importancia de preservar la memoria histórica como motor de cultura y atractivo turístico en la ciudad

Talavera revive su historia con la recreación de su famosa batalla

ABC

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, acompañado por varios concejales del equipo de Gobierno, ha asistido este domingo al desfile conmemorativo de los 216 años de la Batalla de Talavera, un evento que ha reunido a decenas de recreadores históricos en el ... Parque de La Alameda y sus alrededores para rendir homenaje a uno de los hitos más destacados de la historia de la ciudad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app