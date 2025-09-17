Talavera refuerza su flota policial: adquiere dos vehículos patrulla y una furgoneta de atestados por 325.000 euros

El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, ha dado a conocer este miércoles que el Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha licitado contratos por valor de 382.886,15 euros, para cámaras de vigilancia en Torrehierro, para las pinturas de los Canónigos y para vehículos de Policía Local.

Respecto a los vehículos policiales, el equipo de Gobierno ha iniciado el expediente de contratación de renting de dos vehículos patrulla y una furgoneta de atestados por valor de 325.000 euros en un periodo que abarcará del año 2026 a 2030.

Según informa el Consistorio, el portavoz ha recordado que la Policía Local ya cuenta con 8 nuevos vehículos que fueron dotados en 2024 a los que se sumarán los tres anteriormente descritos «para reforzar las herramientas y los suministros con los que debe de contar una Policía Local suficientemente dotada y moderna».

En cuanto a la contratación para el suministro e instalación de cámaras de videovigilancia y control de matrículas en el polígono de Torrehierro con un importe de 41.000 euros, García-Barroso ha dicho que va a reforzar la seguridad del control de todas las empresas que están dentro del polígono industrial«. La ejecución del contrato se extenderá durante el plazo de 3 meses desde la formalización del contrato.

Por otra parte, el Ayuntamiento acaba de adjudicar el contrato de restauración para la protección y la consolidación de las pinturas murales en la fachada del inmueble del ala oeste del monasterio de San Jerónimo, Santa Catalina, conocida familiarmente como la Casa de los Canónigos.

Natalia García de la Rosa ha resultado la adjudicataria, con un presupuesto IVA incluido de 16.886.15 euros y los trabajos tendrán un periodo de ejecución de tres meses. El portavoz ha señalado que esta adjudicación viene a completar la obra de consolidación estructural de la Casa de los Canónigos