Talavera reconoce la labor artística y cultural de varios colectivos y ciudadanos

El edil de Cultura del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Enrique Etayo, ha dado a conocer los ganadores de los XXVI Premios de la Música y las Artes Escénicas 'Ciudad de Talavera', que organiza la Asociación Músico Cultural Always Elvis, y que se celebrarán este próximo 8 de septiembre a partir de las 19:30 horas en el Teatro Victoria, coincidiendo con el día de la Patrona de la ciudad, la Virgen del Prado.

En concreto, los premiados de esta XXVI edición son: musicoterapia de la Escuela Municipal de Música Eusebio Rubalcaba con Iratxe Pérez, el gimnasta Raúl Fresneda, la escuela Tempo Danza Fitness, el fotógrafo Pablo Lucero, el locutor y actor de doblaje Carlos Palomeque y el Grupo de Teatro de la Asociación de Vecinos La Solana.

Así lo ha dado a conocer este martes en rueda de prensa el edil de Cultura en la ciudad de la cerámica, acompañado por el presidente de la Asociación Always Elvis, Benedicto Tapetado, donde han destacado que «la música, la danza, el teatro, el cine y la fotografía, son un manifiesto de sensaciones y sentimientos, que nos muestran estados de ánimo y emociones, nos acompañan en todos los momentos de nuestra vida, por eso nuestro agradecimiento a esas personas que con su labor diaria, nos acercan a estas artes«.

Estos premios, como han recordado en nota de prensa, fueron creados y son organizados por 'Always Elvis' con el patrocinio del Ayuntamiento y el diseño del ceramista talaverano Ángel Núñez. El maestro de ceremonias será José María Gómez y la Escuela de Danza de Rosa María Loaisa «aportará el toque de distinción todos los años».

Además, desde la organización del evento «se eligió la festividad de la Virgen del Prado, patrona de Talavera, como fecha simbólica del reconocimiento a estas personas, ya que queremos brindar nuestro apoyo y ánimo para que sigan con esta labor y que sepan que cuentan con nuestro mayor agradecimiento«.