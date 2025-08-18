Talavera publica las bases del Premio de Poesía 'Rafael Morales' y del Premio 'Joaquín Benito de Lucas'

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina, a través del Organismo Autónomo Local de Cultura, ha publicado las bases de la LI edición del Premio de Poesía 'Rafael Morales' y la XL edición del Premio 'Joaquín Benito de Lucas', dos certámenes literarios de referencia en el ámbito poético nacional.

El primero, dotado con 9.000 euros, está dirigido a poetas con obras inéditas escritas en castellano. El segundo, con una dotación de 3.000 euros, está reservado a autores menores de 35 años con un máximo de un libro publicado.

Ambos premios incluyen la edición de la obra ganadora en la Colección Melibea de Poesía y tienen como plazo de presentación de originales hasta el 30 de septiembre de 2025, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Las bases completas ya pueden consultarse en la web oficial: www.talavera.org.