Talavera invierte 436.000 euros en renovar 400 contenedores de residuos de carga lateral

La Junta de Gobierno Local de Talavera ha aprobado la clasificación y propuesta de adjudicación del contrato de suministro de 400 contenedores de residuos de fracción resto, de carga lateral, a la empresa Contenur por un importe de 436.023,50 euro.

Durante la ... sesión se ha tomado también conocimiento de la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que levanta la suspensión del procedimiento de contratación del servicio de limpieza viaria, lo que ha permitido formalizar el nuevo contrato con la empresa PreZero. Este servicio tendrá una duración de diez años y un valor total de 64,5 millones de euros, y, según el concejal de Urbanismo, Benedicto García, supondrá «un cambio radical en la limpieza de la ciudad».

Desde el Ayuntamiento se ha recordado que el contrato llevaba pendiente de formalizarse desde la pasada legislatura, y que «en los cuatro años de gobierno de Agustina García-Elez no fue posible sacarlo adelante», ha asegurado García, que ha añadido que los socialistas «viven en una realidad paralela» al no reconocer cómo tenían la ciudad en cuanto a limpieza en la pasada legislatura.

Además, se ha hecho referencia a las protestas de los trabajadores del servicio en 2023 y a las numerosas quejas vecinales sobre el estado de las calles. «Este equipo de Gobierno está intentando mejorar la limpieza y estamos seguros de que así va a ser con el nuevo contrato», se ha destacado, al tiempo que se ha subrayado el refuerzo de la vigilancia policial y el aumento de sanciones por el depósito indebido de residuos.

Parques infantiles y mejora del entorno urbano

La Junta de Gobierno ha aprobado también el inicio del expediente del contrato mixto de suministro para la adquisición e instalación de nuevos juegos y la adecuación de parques infantiles por un valor de 297.705,65 euros. El equipo de Gobierno ha defendido que los arreglos se realizan «con criterios técnicos» y ha lamentado que la oposición critique «lo que no hizo cuando gobernaba».

Desde el área de Urbanismo se ha resaltado el trabajo de los Servicios Generales del Ayuntamiento en la mejora de las zonas infantiles y la implantación de cámaras de seguridad en varios parques y espacios públicos para prevenir actos vandálicos.

Entre los asuntos aprobados figura la octava certificación de la rehabilitación integral de los edificios norte y sur de la antigua Central Hidroeléctrica 'Virgen del Pilar' y de un horno-tejar alfarero, actuaciones incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Talavera de la Reina, financiado con fondos Next Generation-UE, por un importe de 28.585,02 euros.

Asimismo, se ha dado el visto bueno a la primera certificación del contrato de construcción de la nueva cubierta móvil del Polideportivo 'José Ángel de Jesús Encinas' (JAJE), junto al servicio previo de redacción del proyecto de ejecución, con una cuantía total de 83.555,79 euros.

La Junta ha aprobado además de forma inicial la Ordenanza municipal reguladora del servicio de recarga energética de vehículos eléctricos, que contempla la instalación de puntos de recarga en espacios públicos «con vistas al futuro» ante el crecimiento del parque automovilístico híbrido y eléctrico.

Entre otros acuerdos, se ha autorizado el convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Toledo para el impulso de la oferta de artesanía característica de Talavera, con una aportación de 12.500 euros para el año 2025. También se ha aprobado un convenio con el centro educativo CEPA Río Tajo para el desarrollo de los periodos de formación en empresa de los grados D y E del sistema de Formación Profesional.

La Junta ha adjudicado igualmente el contrato de defensa jurídica del Ayuntamiento y sus organismos autónomos a la firma De Lucas y Benítez SLP, con tres lotes: derecho administrativo (56.144 euros), laboral (27.830 euros) y civil, mercantil y penal (8.712 euros).

Finalmente, se ha acordado la ampliación del segundo plazo de ejecución del contrato de construcción de la nueva Escuela Infantil de la calle Comercio, 46, hasta el 30 de noviembre, proyecto cofinanciado entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, dentro del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la creación de nuevas plazas públicas de primer ciclo de Educación Infantil.