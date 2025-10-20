Suscribete a
Talavera invierte 436.000 euros en renovar 400 contenedores de residuos de carga lateral

La Junta de Gobierno Local aprueba además la mejora de parques infantiles, la nueva ordenanza de puntos de recarga eléctrica y certificaciones de obras con fondos europeos

Talavera estrena contrato de limpieza viaria por 64,5 millones de euros

Benedicto García, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Talavera

La Junta de Gobierno Local de Talavera ha aprobado la clasificación y propuesta de adjudicación del contrato de suministro de 400 contenedores de residuos de fracción resto, de carga lateral, a la empresa Contenur por un importe de 436.023,50 euro.

Durante la ... sesión se ha tomado también conocimiento de la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que levanta la suspensión del procedimiento de contratación del servicio de limpieza viaria, lo que ha permitido formalizar el nuevo contrato con la empresa PreZero. Este servicio tendrá una duración de diez años y un valor total de 64,5 millones de euros, y, según el concejal de Urbanismo, Benedicto García, supondrá «un cambio radical en la limpieza de la ciudad».

