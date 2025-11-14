Talavera inicia la limpieza de los arroyos de la Portiña, Barrago y Baladiel tras meses de trámites y obstáculos administrativos

El concejal de Agricultura, Ganadería, Entorno Rural y Acción Comarcal del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Gerardo Sánchez, ha anunciado el inicio de la limpieza de los arroyos de la Portiña, el Barrago y el Baladiel, una intervención que ha definido como « ... un paso más hacia un entorno rural digno y saludable».

Sánchez ha explicado que la intervención «no ha sido un camino fácil«. «Durante meses, hemos sorteado obstáculos, trámites y demoras burocráticas que parecían no tener fin, pero hoy, con orgullo, la ciudad puede decir que da comienzo la limpieza de los arroyos de la Portiña, el Barrago y el Baladiel, una actuación largamente esperada y absolutamente necesaria para garantizar la seguridad, la sanidad y la higiene de todos los vecinos de Talavera», ha asegurado.

El concejal ha recordado que «ya el pasado año se dio un paso decisivo con la limpieza de los arroyos de Papacochino y Berrenchín, actuaciones que llevaban décadas sin acometerse y que marcaron el inicio de una nueva etapa de respeto, atención y recuperación del entorno natural talaverano».

Noticia Relacionada La crecida del Tajo destruye parte del puente romano de Talavera de la Reina Fernando Franco Uno de los arcos del puente se ha desplomado tras las intensas lluvias de estas últimas semanas

Durante su intervención, Sánchez ha agradecido expresamente a la Confederación Hidrográfica del Tajo su colaboración y las facilidades ofrecidas para poner en marcha estas tareas, «imprescindibles para el bienestar de nuestros pueblos y nuestras gentes».

Además, desde el Ayuntamiento se invita a la Confederación «a seguir avanzando en esta línea de cooperación, actuando en aquellos tramos y zonas de su competencia, para que entre todos podamos garantizar un entorno rural saludable, sostenible y digno, a la altura de lo que Talavera merece».

La Concejalía de Ganadería, Agricultura y Entorno Rural ha reafirmado también su compromiso de «seguir trabajando sin descanso por la conservación de nuestro campo, de nuestros arroyos y de cada rincón de nuestra tierra, conscientes de que solo así se construye futuro y bienestar».