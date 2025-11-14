Suscribete a
Talavera inicia la limpieza de los arroyos de la Portiña, Barrago y Baladiel tras meses de trámites y obstáculos administrativos

El concejal Gerardo Sánchez destaca que la actuación es «absolutamente necesaria para garantizar «seguridad, sanidad e higiene» y pide a la Confederación Hidrográfica del Tajo a «seguir avanzando en esta línea de cooperación»

El alcalde de Talavera pide a la CHT la limpieza y regeneración urbana de las riberas del Tajo, incidiendo en la zona de las piraguas

Talavera comienza las labores de desbroce y limpieza de los arroyos de la Portiña, el Barrago y el Baladiel

ABC

Toledo

El concejal de Agricultura, Ganadería, Entorno Rural y Acción Comarcal del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Gerardo Sánchez, ha anunciado el inicio de la limpieza de los arroyos de la Portiña, el Barrago y el Baladiel, una intervención que ha definido como « ... un paso más hacia un entorno rural digno y saludable».

