Talavera inaugura radares de velocidad informativos para concienciar a los conductores

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha presentado este jueves los nuevos radares informativos instalados en diversos puntos del casco urbano para indicar la velocidad de los conductores. Una medida no sancionadora que busca concienciar a los conductores de cara a mejorar la seguridad vial.

El primer teniente de Alcalde y concejal de Medioambiente, Parques, Jardines y Hábitat Urbano, David Moreno, ha sido el encargado de presentar los dispositivos, indicando que «los nuevos paneles luminosos instalados en Talavera no son radares sancionadores, sino dispositivos informativos para reforzar la seguridad vial», según ha trasladado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Moreno ha destacado que «la principal causa de atropellos en vías urbanas es el exceso de velocidad», y que el Ayuntamiento ha decidido actuar de forma preventiva en aquellas zonas de especial afluencia de peatones. «Hablamos de entornos escolares, hospitales, centros deportivos o comerciales, donde se hace imprescindible extremar la precaución«, ha señalado.

Los medidores instalados detectan la velocidad de los vehículos en tiempo real y la muestran de forma visible al conductor, con el objetivo de generar una respuesta inmediata y voluntaria para adaptar la conducción a los límites establecidos. «No hay ningún tipo de sanción ni control policial asociado a estos dispositivos. Son, simplemente, una herramienta para informar, hacer reflexionar y concienciar para no superar la velocidad establecida«, ha recalcado Moreno.

El objetivo con la instalación de los radares informativos es reducir las cifras de atropellos y los accidentes que se registran.

El equipo de Gobierno ha apostado por esta medida como parte de una estrategia más amplia de mejora del tráfico y reducción de accidentes en la ciudad. «Creemos en la prevención y en la educación vial, y por eso hemos optado por soluciones que contribuyan a una conducción más consciente, especialmente en las zonas donde hay más peatones y, sobre todo, niños y personas mayores», ha añadido el primer teniente de alcalde.

Por último, David Moreno ha agradecido la colaboración de los talaveranos y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual al volante: «La seguridad en nuestras calles es tarea de todos. Y basta con levantar el pie del acelerador para salvar vidas».