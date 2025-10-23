Suscribete a
Talavera gana peso en el AVE: el Ministerio ampliará el proyecto tras el estudio de inundabilidad

El secretario de Estado de Transportes se compromete a una actuación más ambiciosa en la integración ferroviaria de Talavera

Toledo y Talavera reclaman «decisiones urgentes» para garantizar la alta velocidad Madrid-Lisboa antes de 2030

Santano y Gregorio este jueves en la estación de tren de Talavera
Santano y Gregorio este jueves en la estación de tren de Talavera ABC

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ampliará de forma significativa su intervención en el proyecto de la futura estación del AVE en Talavera de la Reina (Toledo) con el objetivo de mejorar la permeabilidad del trazado ferroviario en la ciudad. Así lo ha ... confirmado este jueves el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, durante una visita al municipio.

