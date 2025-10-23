Talavera gana peso en el AVE: el Ministerio ampliará el proyecto tras el estudio de inundabilidad

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ampliará de forma significativa su intervención en el proyecto de la futura estación del AVE en Talavera de la Reina (Toledo) con el objetivo de mejorar la permeabilidad del trazado ferroviario en la ciudad. Así lo ha ... confirmado este jueves el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, durante una visita al municipio.

Santano ha trasladado al alcalde, José Julián Gregorio, los avances en el estudio hidrológico vinculado al proyecto de alta velocidad. A raíz de los resultados sobre la inundabilidad de la zona, el Ministerio incrementará más del triple el ámbito de actuación inicialmente previsto, pasando de casi dos kilómetros a más de seis. Una ampliación que, según Transportes, permitirá una mejor integración del ferrocarril en el entorno urbano.

El secretario de Estado ha explicado que se encargará un estudio de alternativas para analizar, junto al Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Tajo, las soluciones más adecuadas ante las zonas inundables detectadas.

Asimismo, ha subrayado que se avanza en paralelo en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y en los pliegos del proyecto básico y constructivo, que incorporarán las conclusiones del citado estudio.

Durante su visita a las instalaciones ferroviarias, Santano y el alcalde han revisado el estado de la actual estación, que será «sustancialmente modificada» con la integración, incluyendo la ampliación del edificio y la construcción de un nuevo aparcamiento para fomentar una movilidad más sostenible.

Desde el Ayuntamiento destacan que estos avances materializan los compromisos alcanzados con el Ministerio, fruto —dicen— del consenso institucional en torno a un proyecto «clave para el futuro de Talavera».

Nudo logístico entre Madrid y Lisboa

Por su parte, Gregorio ha valorado positivamente que Transportes aborde asuntos «de vital relevancia» para el desarrollo de la ciudad, como la alta velocidad y la electrificación de las vías.

«Estando ahora mismo en ese eje tan cercano a Madrid y a Lisboa, Talavera se convierte en un nudo logístico, algo importantísimo para nuestro crecimiento», ha señalado el alcalde, que ha agradecido a Santano la atención personal para detallar el avance de estos proyectos estratégicos.