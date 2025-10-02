Talavera ya cuenta con un﻿ área para autocaravanas, 'La gaviota viajera'

El alcalde, José Julián Gregorio, ha destacado que Talavera ya cuenta con un nuevo área de autocaravanas 'La Gaviota Viajera', que supondrá un atractivo más para incentivar el turismo sostenible para todos los que quieran visitar la ciudad «en unas instalaciones ... que ofrecen todas las comodidades para quienes viajan en autocaranavana».

Así se ha pronunciado en la inauguración de este nuevo espacio, junto al concejal de Medio Ambiente, David Moreno, que ha coordinado los trabajos del área, y que se ubica en las cercanías del Centro Comercial Los Alfares (antigua carretera N-V, KM 114).

Esta inauguración ha contado con la presencia de Charo y Carlos, de la @gaviota viajera_2.0, una pareja que vive viajando en una autocaravana desde 2018 y se han convertido en influencers, y precisamente el nombre de este parking «les hace un guiño a esta pareja que un día decidió subirse a una autocaranava como filosofía de vida».

Con esta área, «Talavera da un paso más en la atracción del turismo», y los visitantes podrá disfrutar de todas las comodidades a su alcance con gran facilidad de acceso; además podrán conocer más sobre nuestro patrimonio, sobre nuestra cultura, y sobre todo, de nuestra cerámica, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco .

Por su parte, David Moreno ha destacado que «la ciudad continúa reforzando su oferta turística» con la creación de una nueva área de servicio para autocaravanas que ocupará una superficie de aproximadamente 1.800 metros cuadrados.

«La Gaviota Viajera se convierte en un nuevo atractivo para Talavera de la Reina, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con el desarrollo turístico y la mejora de las infraestructuras para los viajeros». Desde el Ayuntamiento «invitamos a toda la comunidad y a todos los interesados a asistir a este evento inaugural y descubrir las posibilidades que este nuevo espacio ofrece».

Este nuevo espacio «está diseñado para ofrecer a los amantes de la aventura y el turismo en auto caravana un lugar cómodo y accesible, promoviendo así el turismo en nuestra ciudad».

El edil de Medio Ambiente ha asegurado que «esta nueva infraestructura reforzará la oferta turística de la ciudad, diseñada para aquellas personas que viajan con sus autocaravanas y que puedan tener todas las comodidades en nuestra ciudad». Con esta iniciativa, el Ayuntamiento apuesta por atraer a un tipo de visitante cada vez más frecuente y comprometido con el respeto al entorno.

«Talavera da un paso más en su estrategia de modernización y diversificación turística, posicionándose como una ciudad comprometida con el desarrollo sostenible y adaptada a las nuevas formas de viajar», ha concluido Moreno

Se trata de un proyecto que se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Talavera, con financiación procedente de los fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El parking cuenta con 18 plazas de estacionamiento; una de movilidad reducida. Además tiene una zona para el vertido de las aguas grises, una zona de estancia con cinco mesas de picnic y una zona verde, y se plantarán 10 árboles en alcorques que aportarán sombra al espacio.

El proyecto se adjudicó a la empresa Pavimentos, Solados y Firmes, S.L. por un total de 103.417,85 euros, y tiene como objetivo «potenciar el turismo y pensado para aquellas personas que viajan con sus autocaravanas y que puedan tener todas las comodidades en nuestra ciudad».

Por tanto, el área cuenta con todos los servicios necesarios para el estacionamiento: abastecimiento, vaciado y descanso de este tipo de vehículos, lo que «convertirá a Talavera en un destino más atractivo para quienes apuestan por el turismo itinerante y sostenible».