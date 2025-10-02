Suscribete a
Talavera ya cuenta con un﻿ área para autocaravanas, 'La gaviota viajera'

La zona, cercana al centro comercial Los Alfares, «fomentará el turismo sostenible», dice el alcalde, José Julián Gregorio

El aparcamiento de las autocaravanas de Toledo tendrá que esperar a septiembre

ABC

Toledo

El alcalde, José Julián Gregorio, ha destacado que Talavera ya cuenta con un nuevo área de autocaravanas 'La Gaviota Viajera', que supondrá un atractivo más para incentivar el turismo sostenible para todos los que quieran visitar la ciudad «en unas instalaciones ... que ofrecen todas las comodidades para quienes viajan en autocaranavana».

