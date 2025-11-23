Talavera celebra las bodas de plata del Centro Especial de Empleo y las viviendas con apoyo de la Fundación Madre de la Esperanza

La Fundación Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina ha celebrado las bodas de plata de dos de sus servicios más emblemáticos: el Centro Especial de Empleo y las viviendas con apoyo, que cumplen 25 años al servicio de personas ... con discapacidad intelectual. Un acto al que asistieron el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez; la delegada provincial de Bienestar Social, Rosa Quirós; y las concejalas de Discapacidad y Educación del Ayuntamiento de Talavera, Julia González y Pepa Blázquez.

La jornada conmemorativa tuvo lugar en el Colegio Concertado de Educación Especial Madre de la Esperanza, donde se celebró una misa oficiada por el vicario episcopal para la vida consagrada, Raúl Muelas. Posteriormente, el pabellón del centro acogió un acto de reconocimiento, seguido de una comida en la que intervinieron personas que forman o han formado parte de estos servicios.

El Centro Especial de Empleo, que funciona como lavandería industrial, lleva un cuarto de siglo ofreciendo oportunidades laborales adaptadas que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias.

Por su parte, el servicio residencial gestiona cuatro viviendas con apoyo integradas en la comunidad, concebidas para proporcionar un entorno de convivencia lo más normalizado posible. Desde estas viviendas se impulsa la autonomía personal, se refuerza la toma de decisiones y se favorece la inclusión social de sus residentes.

Durante la celebración, las autoridades destacaron la labor imprescindible que la Fundación Madre de la Esperanza desarrolla desde hace décadas en Talavera de la Reina. Subrayaron también la importancia de estos dos recursos -un referente en la ciudad y en la comarca- para avanzar en un modelo social más inclusivo, centrado en la dignidad y la participación plena de las personas con discapacidad intelectual.