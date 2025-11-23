Suscribete a
Talavera celebra las bodas de plata del Centro Especial de Empleo y las viviendas con apoyo de la Fundación Madre de la Esperanza

Junta y el Ayuntamiento reconocen la labor de esta Fundación en la inclusión de personas con discapacidad intelectual en un acto celebrado en el Colegio de Educación Especial Madre de la Esperanza

A la celebración asistieron el delegado provincial de Educación, José Gutiérrez; la delegada provincial de Bienestar Social, Rosa Quirós; y las concejalas de Discapacidad y Educación del Ayuntamiento de Talavera, Julia González y Pepa Blázquez
La Fundación Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina ha celebrado las bodas de plata de dos de sus servicios más emblemáticos: el Centro Especial de Empleo y las viviendas con apoyo, que cumplen 25 años al servicio de personas ... con discapacidad intelectual. Un acto al que asistieron el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez; la delegada provincial de Bienestar Social, Rosa Quirós; y las concejalas de Discapacidad y Educación del Ayuntamiento de Talavera, Julia González y Pepa Blázquez.

