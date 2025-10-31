Suscribete a
Talavera aprueba de forma inicial la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones y el PP logra el apoyo a su moción contra el canon del agua

El Pleno municipal da luz verde a una normativa «no sancionadora» elaborada por la Policía Local y aprueba las mociones de Vox sobre transporte escolar y listas de espera en el Hospital Nuestra Señora del Prado

Núñez reclama la eliminación del «injusto» canon del agua y acusa a Page de «asfixiar» a familias y empresas con su política fiscal

El equipo de Gobierno sacó adelante la aprobación inicial de la Zona de Bajas Emisiones

El Pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha aprobado este viernes, de forma inicial y por mayoría, la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), un texto que, según la concejala de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz, ha sido elaborado con «rigor ... técnico» y «pensando en la realidad de la ciudad». El Grupo Socialista votó en contra de la propuesta, al rechazar la redacción final del documento.

