Talavera adjudica por 240.713 euros las obras de reparación y conservación de caminos

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha aprobado en Junta de Gobierno Local el contrato de obras de reparación y conservación de caminos en el término municipal, con un presupuesto de 240.713,31 euros. El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, explicó en rueda de prensa que la adjudicación se ha realizado a la empresa Antonio Miguel Alonso e Hijos S.L., con un plazo de ejecución de un mes.

En la misma sesión se aprobaron otros asuntos de relevancia. Entre ellos, el expediente para el suministro en régimen de alquiler, instalación, mantenimiento y desmontaje del alumbrado extraordinario de Navidad 2025 y Reyes 2026, con un importe de 165.000 euros. También se dio luz verde a la certificación última y liquidación final del contrato de asfaltado en la avenida Pío XII, calle Isaac Peral y otras vías, correspondiente al año 2024, por valor de 18.739,31 euros.

Asimismo, se adjudicó el contrato mixto de suministro de 35 equipos multifuncionales de impresión en régimen de renting, con instalación y servicio de mantenimiento, a la empresa Multifap Global S.L., por un importe de 134.689 euros.

Otro de los acuerdos fue la aprobación de la séptima certificación del contrato de rehabilitación integral de los edificios norte y sur de la antigua Central Hidroeléctrica «Virgen del Pilar» y de un horno-tejar para producción alfarera. Esta actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Talavera de la Reina, financiado con fondos Next Generation-UE, y asciende a 42.826,32 euros.

Por último, en trámite urgente, la Junta de Gobierno Local aprobó la ampliación en dos meses del plazo de ejecución del contrato de obras de rehabilitación y mejora de la eficiencia de fuentes en Talavera, que lleva a cabo la empresa Aqualia dentro del mismo plan de sostenibilidad.