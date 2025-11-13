El PSOE de Talavera sobre su presunto concejal ocupa: «Es propietario de otra vivienda distinta a la que se indica»

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) ha salido al paso de la información publicada por el diario OKDiario, que apunta al concejal socialista R. G. F. y a su familia como presuntos ocupantes de una vivienda de ... unos 500 metros cuadrados en el casco antiguo de la ciudad.

Desde el PSOE municipal han querido aclarar que, según les consta, «el concejal es propietario de una vivienda que es distinta a la que se menciona en dicha información», y que, por tanto, no tienen conocimiento de ninguna situación de ocupación irregular por parte del edil ni de sus familiares.

Como ha publicado ese medio, el concejal socialista, esta legislatura en la oposición, lleva más de siete años viviendo en una vivienda del barrio antiguo talaverano, presuntamente sin título de propiedad. Además, esta semana una empresa de 'desokupación' contratada por los propietarios legítimos del inmueble está intentando que el concejal socialista y su familia abandonen la residencia.