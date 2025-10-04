El PSOE de Talavera secunda la manifestación contra el genocidio en Gaza y califica de «lamentable» que el alcalde no haya ido

La viceportavoz del Grupo Municipal Socialista de Talavera, Flora Bellón, ha destacado que «el PSOE sí que está hoy en esta manifestación en la que también pedimos, reclamamos y exigimos que este genocidio pare ya».

La presidenta del Grupo Municipal Socialista y secretaria general del PSOE de Talavera, Tita García, acompañada de concejales del Grupo Socialista y de miembros de la Ejecutiva Local del PSOE, ha participado en la manifestación organizada por la coordinadora 'Talavera por Palestina' en contra del genocidio que se está cometiendo en Gaza y que ha reunido a cerca de 1.000 personas.

Se trata de una de las muchas manifestaciones que se están desarrollando por toda España e incluso a nivel internacional porque, tal como ha destacado la viceportavoz socialista, «esto es ya un clamor y es una injusticia, es una masacre que lleva ya más de 66.000 personas muertas, de las que más de 20.000 son niños».

Bellón ha lamentado «profundamente» que tanto el alcalde, José Julián Gregorio, como su socio de gobierno, David Moreno, «no hayan querido firmar una declaración institucional del Ayuntamiento donde lo que el PSOE proponía era acabar con esta masacre, con este genocidio». Sin embargo, «el alcalde de Talavera prefiere mirar para otro lado con tal de no enfadar a su jefe de Madrid y esto es lamentable».

De este modo, ha recordado que «se supone que el alcalde representa a Talavera y si por algo se caracteriza esta ciudad es porque es humanitaria, es acogedora, es diversa y solidaria y por eso digo que es lamentable no ya que hoy no estén aquí, sino que ni siquiera hayan sido capaces de firmar esta declaración institucional».