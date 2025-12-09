El PSOE de Talavera pedirá al pleno abaratar el coste del servicio de recogida de basura y aminorar una subida «evitable»

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera ha presentado una proposición al pleno del próximo viernes para abaratar el coste del servicio de recogida de basura para, así, reducir el recibo que pagan los vecinos de Talavera.

Los socialistas han recordado que ... en 2025 la tasa se ha incrementado casi un cien por cien respecto a 2024, una subida que «puede ser evitable» si el Gobierno de PP y Vox adoptase medidas tanto de eficiencia como de reducción del gasto, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Sin embargo, desde el Grupo Socialista han señalado que el equipo de Gobierno encabezado por José Julián Gregorio «no ha tomado ninguna medida y ha optado por trasladar el coste íntegro de este servicio a los ciudadanos«, por lo que »hoy los talaveranos pagamos 2'5 millones de euros más que en 2024«.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Enrique Hidalgo, ha indicado que, además, se trata de un servicio que no se encuentra en las mejores condiciones posibles, tal como se ha podido comprobar tras las «constantes averías» que han sufrido los camiones de la basura en el último año debido, tal y como, afirman desde el PSOE, han trasladado los trabajadores del propio servicio, a la falta de gestión, compromiso y previsión del actual Gobierno local.

Hidalgo ha recordado así ocurrido hace tan solo unas semanas «con contenedores de basura completamente desbordados debido a estos problemas que presenta este servicio municipal«.

Como posibles medidas para abaratar los costes, desde el Grupo Socialista han planteado la implantación del contenedor marrón, que permitiría vender los residuos orgánicos a plantas de bioresiduos, generando así ingresos para la ciudad; sensorizar los contenedores de basura para conocer su nivel de llenado u optimizar la ruta que realizan los camiones.

«Todas estas medidas», ha continuado el portavoz socialista, «podrían contribuir a reducir el coste del servicio y, por tanto, el importe del recibo que pagan los vecinos y vecinas», a la vez que ha insistido en que una mejor gestión de la recogida de basura y de la separación de los residuos se traduciría directamente en una factura más baja para la ciudadanía.

Finalmente, Hidalgo ha reclamado al Gobierno local que «se pongan a gestionar», recordando que llevan más de 30 meses en el Gobierno y «la única respuesta que han dado es que cada vez que surge un problema es rascar el dinero del bolsillo de los ciudadanos», algo que se ha podido ver tanto con esa subida de casi un cien por cien del recibo de la basura o también con los 200.000 euros más al mes que pagamos por el servicio de limpieza viaria