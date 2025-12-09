Suscribete a
ABC Premium

El PSOE de Talavera pedirá al pleno abaratar el coste del servicio de recogida de basura y aminorar una subida «evitable»

Los socialistas han recordado que en 2025 la tasa se ha incrementado casi un cien por cien respecto a 2024

Las tasas de agua y basura tendrán un incremento «notorio» en 2025 en Talavera de la Reina

Luis Enrique Hidalgo, portavoz del Grupo Socialista
Luis Enrique Hidalgo, portavoz del Grupo Socialista abc

ABC

Talavera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera ha presentado una proposición al pleno del próximo viernes para abaratar el coste del servicio de recogida de basura para, así, reducir el recibo que pagan los vecinos de Talavera.

Los socialistas han recordado que ... en 2025 la tasa se ha incrementado casi un cien por cien respecto a 2024, una subida que «puede ser evitable» si el Gobierno de PP y Vox adoptase medidas tanto de eficiencia como de reducción del gasto, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app