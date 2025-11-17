Suscribete a
ABC Premium

PSOE Talavera: Gregorio se va a hablar del AVE a Pozuelo de Alarcón mientras aquí guarda silencio

El Grupo Socialista considera «incomprensible» que el alcalde se desplace a otra ciudad para hablar del AVE «y aquí siga sin dar ningún tipo de explicación sobre cómo será su llegada y su integración»

El alcalde de Talavera afirma que la ciudad «está plenamente preparada» para recibir la Alta Velocidad en 2030

Estación de tren de Talavera
Estación de tren de Talavera ABC

ABC

Toledo

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Talavera de la Reina, Luis Enrique Hidalgo, ha lamentado que el alcalde, José Julián Gregorio, se haya ido este lunes a Pozuelo de Alarcón para hablar del AVE mientras continúa sin ofrecer explicaciones en Talavera sobre cómo será ... la integración de esta infraestructura en la ciudad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app