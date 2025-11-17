PSOE Talavera: Gregorio se va a hablar del AVE a Pozuelo de Alarcón mientras aquí guarda silencio

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Talavera de la Reina, Luis Enrique Hidalgo, ha lamentado que el alcalde, José Julián Gregorio, se haya ido este lunes a Pozuelo de Alarcón para hablar del AVE mientras continúa sin ofrecer explicaciones en Talavera sobre cómo será ... la integración de esta infraestructura en la ciudad.

Hidalgo se ha referido así a la participación de Gregorio en un foro de El Confidencial y el Ayuntamiento de Talavera en la localidad madrileña. Un acto que, añade, parece estar financiado por el propio Ayuntamiento de Talavera. «Resulta incomprensible que el alcalde se desplace a otra ciudad para hablar del AVE y aquí siga sin dar ningún tipo de explicación sobre cómo será su llegada y su integración», ha señalado.

El portavoz socialista ha recordado así que el pasado martes se celebró la Comisión del Seguimiento del AVE, en la que el alcalde no dio «ni una sola respuesta real» sobre el proyecto. En este sentido, también ha mostrado su preocupación ante las declaraciones posteriores de Gregorio, quien afirmó haber facilitado toda la información de la que dispone.

«Es preocupante que el alcalde no tenga más información de esta cuestión, porque nos está diciendo que ante la inminente ejecución de unas obras que condicionan el futuro de nuestra ciudad para décadas, él no tiene ninguna información» a pesar de que las primeras noticias llegaron hace algo más de un año.

En este sentido, Hidalgo ha insistido en que Talavera necesita «un alcalde que se comprometa, que de respuestas y que aporte soluciones para la llegada de esta infraestructura a nuestra ciudad». Además, ha señalado que Gregorio «debería ser el primero en aportar soluciones para la integración del AVE en nuestra ciudad».

«Si su respuesta es que no tiene ninguna información, creo que es algo sumamente grave porque somos los talaveranos quienes tenemos que decidir cómo queremos que sea la llegada del AVE y queremos ser parte de la solución, no podemos simplemente aceptar que se decida nuestro futuro fuera de la ciudad», ha concluido.