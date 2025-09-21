El PSOE reprocha a PP y Vox que ponga «palos en las ruedas» al Centro de Alzheimer de Talavera Supondría una inversión de tres millones de euros y al menos 15 puestos de trabajo

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha exigido a PP y a Vox el desbloqueo «inmediato» del Centro de Día especializado en Alzheimer y Centro de Mayores de Talavera de la Reina, que tendría una inversión de tres millones de euros y la creación de, al menos, 15 puestos de trabajo.

En su visita a la ciudad con motivo de las Ferias de San Mateo, y aprovechando que este domingo se celebra el Día Mundial del Alzheimer, Gutiérrez ha reprochado la «hipocresía» de ambas formaciones políticas en la región, que son capaces de poner en riesgo la inversión y los empleos «simplemente por poner palos en las ruedas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a la acción del Gobierno de Page en Talavera de la Reina».

«Es inadmisible y por eso, por una parte, lo queremos denunciar, y por otra seguir con la mano tendida para desbloquearlo de manera inmediata», ha insistido, y ha pedido un «gran pacto» del conjunto de la ciudadanía para que este recurso se materialice al suponer un «gran esfuerzo colectivo para prevenir, cuidar y luchar contra la enfermedad del Alzheimer en Talavera y en toda su comarca».

De lo contrario, PP y Vox se merecen un «cuestionamiento social y una reivindicación social del conjunto de la ciudadanía contra un recorte que es tremendamente injusto y que en definitiva viene a demostrar no solo su alma antisocial, sino su alma anti Talavera de la Reina».

La quita de la deuda

Por otro lado, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha ha trasladado que «si PP y Vox rechazan la quita de la deuda sería para echarlos de las instituciones de la región».

«Si por sectarismo, por llevar al extremo las doctrinas de Madrid, son capaces de hacer perder a la región 5.000 millones de euros a Castilla-La Mancha, sería para mandarlos a freír espárragos del conjunto de las instituciones, al no estar capacitados para representarnos», ha firmado.

«¿Qué se van a comprometer a hacer? ¿Qué van a prometer en las próximas campañas electorales si nos hacen perder 5.000 millones de euros simplemente por reírles las gracias a Abascal o a Feijóo? Es sinceramente algo tremendamente injusto para los ciudadanos de Castilla-La Mancha».

En las próximas semanas, en el Senado se va a forzar una votación para que los grupos parlamentarios se posicionen a favor o en contra de la quita de la deuda a las comunidades autónomas, que supone 5.000 millones de euros de condonación a Castilla-La Mancha y un ahorro de 760 millones de intereses a partir del año 2027.