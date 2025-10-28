El PSOE lanza en Talavera su ofensiva por la vivienda: «Vamos a intervenir en el mercado a favor de la gente»

El PSOE de Castilla-La Mancha ha iniciado este martes en Talavera de la Reina la campaña 'La Vivienda por el buen camino', una serie de actos centrados en las políticas de vivienda impulsadas por el Gobierno de Emiliano García-Page, con el ... objetivo de acercar a la ciudadanía las principales medidas puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha sido el encargado de inaugurar este ciclo, donde ha defendido la necesidad de una intervención seria en el mercado de la vivienda. «Lo que hemos planteado en el Debate del Estado de la Región son diez medidas clave que van a suponer intervenir el mercado a favor de la gente», ha señalado.

Entre esas medidas, Hernando ha destacado las actuaciones orientadas a incrementar la obra nueva como vía para equilibrar la oferta y la demanda, así como el Plan de Acción por la Vivienda anunciado por García-Page, que contempla hipotecas más asequibles a través de un préstamo con tipo de interés cero para cubrir el 20% no financiado por los bancos, además de una reducción de impuestos y gastos hipotecarios.

«El Gobierno de Castilla-La Mancha, lejos de hacer negocio, va a ayudar con un tipo de interés cero, dando hipotecas directamente a las personas jóvenes y a las familias de la región que necesitan de estas herramientas para poder despegar en un proyecto de vida», ha subrayado Hernando.

Talavera: La Junta moviliza 7 millones en vivienda

Durante su intervención, el consejero también ha avanzado que el Ejecutivo autonómico moviliza en Talavera unos 7 millones de euros en vivienda, tanto en obra nueva como en ayudas a la rehabilitación, con el fin de beneficiar a más de un centenar de familias.

En concreto, citó la construcción de 24 viviendas en Peones Camineros, destinadas al alquiler asequible y con una inversión de 3,9 millones de euros, y la rehabilitación de la comunidad Banderas de Castilla, que afecta a 84 viviendas y cuenta con 3 millones de inversión, el 80 % procedente de fondos europeos.

Por su parte, el secretario general del PSOE de la provincia de Toledo y delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha destacado que el acto pretende «explicar las políticas y los compromisos del presidente García-Page en materia de vivienda, muy especialmente con los jóvenes y las familias que más lo necesitan».

En la misma línea, la secretaria general del PSOE de Talavera de la Reina, Tita García Élez, ha celebrado que el primer acto de esta campaña se celebre en la ciudad, «para hablar de lo importante, de lo que necesita la gente: política de vivienda útil, la que está haciendo el Gobierno regional». La dirigente socialista ha lamentado que el actual equipo de gobierno local «no haya mostrado ningún compromiso en materia de vivienda», contraponiendo la inacción municipal al trabajo del Ejecutivo autonómico «que apuesta por el alquiler asequible y por la colaboración con el sector».