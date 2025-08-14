El PSOE critica el estado de mantenimiento de las zonas comerciales de Talavera

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha acusado al alcalde, José Julián Gregorio, de haber abandonado las calles Trinidad y San Francisco, dos vías comerciales muy transitadas de la ciudad.

Así, desde el Grupo Socialista han criticado la suciedad incrustada en la base de farolas y papeleras o maceteros que son utilizados como cubos de basura sin que ésta se retire, según ha trasladado el PSOE en nota de prensa.

Los socialistas han criticado, asimismo, la iniciativa de colgar paraguas durante los meses de verano, señalando que los mismos presentan un muy mal estado, estando rotos, con excrementos de aves, enredados entre sí o prácticamente descolgados, «lo que demuestra una falta de mantenimiento en los mismos que podría ocasionar golpes a los peatones, sobre todo durante alertas meteorológicas como pueden ser tormentas o los fuertes vientos que sufrimos durante la tarde de ayer en la ciudad».

El PSOE ha valorado que es insuficiente con su instalación, requiriendo un mantenimiento constante para minimizar los problemas que puedan causar.

El Grupo Municipal Socialista ha hecho extensiva la crítica del estado de estas dos vías comerciales a toda la ciudad, insistiendo en la necesidad de un cambio en materia de limpieza y mantenimiento.