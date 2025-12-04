El PSOE acusa a PP y Vox de «dar la espalda a Talavera» al votar en contra de bajar los impuestos o de defender el fin del trasvase

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Enrique Hidalgo, ha lamentado que PP y Vox hayan vuelto a «dar la espalda a Talavera» al votar en contra de iniciativas que los socialistas consideran esenciales para la ciudad. Entre ellas, bajar los impuestos, mejorar ... el acceso a la vivienda para jóvenes, reforzar el mantenimiento de los colegios públicos, ampliar las mejoras en el transporte urbano y defender el fin del trasvase Tajo-Segura.

Hidalgo ha denunciado que PP y Vox han vuelto a anteponer los intereses partidistas. Según ha afirmado, rechazan propuestas fundamentales «simplemente porque han sido presentadas por el PSOE». «Con esta actitud vuelven a demostrar que no están a la altura de Talavera, porque los intereses de la ciudadanía deben ir siempre por encima de los colores políticos», asegura el portavoz socialista.

En este sentido, el PSOE recuerda que solo ha votado en contra de una de las iniciativas planteadas en el Pleno, que es la puesta en marcha de un Plan Nacional del Agua, al considerar que «solo serviría para continuar expoliando el río Tajo». Los socialistas sostienen que esta medida perjudica directamente a Talavera y recuerdan que la única solución real pasa por el fin del trasvase Tajo-Segura, una propuesta que PP y Vox también han rechazado.

Hidalgo ha destacado que, pese al rechazo de sus iniciativas, muchas de las propuestas que PP y Vox presentaron y defendieron como propias son, en realidad, mociones planteadas previamente por el Grupo Socialista y rechazadas por estos mismos partidos en sesión plenaria. Para el portavoz, este hecho demuestra que «somos un partido útil y preocupado por solucionar los problemas de Talavera». En este sentido, ha citado actuaciones como planes de asfaltado, la recuperación de Valdellozo, la reparación de la muralla de la calle Carnicerías o mejoras en los parques infantiles.

«Propuestas de la anterior legislatura»

Asimismo, el portavoz socialista ha señalado que PP y Vox han incluido en sus propuestas medidas ya aprobadas durante la pasada legislatura, como la instalación de una tirolina, la creación de un embarcadero, la rehabilitación del horno tejar o nuevas esculturas cerámicas. También ha explicado que el PSOE se ha abstenido en iniciativas que ya estaban ejecutadas o en marcha, como la creación de un comité especial de Salvaguarda de la Cerámica, «porque ese comité ya se creó en el año 2020».

Respecto a las propuestas presentadas por el PSOE que han sido rechazadas por PP y Vox, Hidalgo ha lamentado que vuelvan a descartarse iniciativas dirigidas a seguir recuperando el patrimonio de Talavera y a avanzar en el nuevo Plan Especial de la Villa. Los socialistas también defendían la necesidad de redactar un Plan Estratégico de Turismo que permitiera ordenar el crecimiento del sector y consolidar la proyección de la ciudad. En el ámbito cultural, tampoco prosperó la propuesta de crear un Centro de la Imagen de Talavera, concebido como un espacio para el desarrollo creativo y profesional vinculado a la fotografía y las artes visuales.

En materia deportiva, PP y Vox votaron en contra de mejorar las instalaciones municipales e incrementar las subvenciones destinadas a las asociaciones deportivas, unas medidas que el PSOE considera fundamentales para responder a las necesidades de clubes y usuarios que reclaman mejoras desde hace años. También fue rechazada la propuesta de poner en marcha un plan de mantenimiento y conservación de los colegios públicos, que los socialistas consideran imprescindible para garantizar unas condiciones adecuadas en los centros educativos.

El acceso a la vivienda y al empleo para los jóvenes tampoco obtuvo el respaldo de PP y Vox, pese a que el PSOE considera estas medidas estratégicas para frenar la pérdida de población y facilitar el arraigo de las nuevas generaciones. Del mismo modo, no salieron adelante las iniciativas destinadas a incrementar las aportaciones a las entidades sociales que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad, ni la propuesta de dar continuidad a los proyectos incluidos en el Plan de Accesibilidad, que los socialistas consideran todavía necesarios en numerosos espacios de la ciudad.

Tampoco obtuvo apoyo la propuesta de aumentar el porcentaje del turno de reserva por discapacidad intelectual en la Oferta de Empleo Público, una medida orientada a mejorar las oportunidades laborales de este colectivo. Finalmente, PP y Vox rechazaron actualizar los planes de emergencia municipales, una iniciativa que el PSOE considera esencial para garantizar una adecuada respuesta ante situaciones de riesgo y mejorar la seguridad ciudadana.