debate sobre el estado de la ciudad

El PSOE acusa a PP y Vox de «dar la espalda a Talavera» al votar en contra de bajar los impuestos o de defender el fin del trasvase

El portavoz del gobierno municipal socialista, Luis Enrique Hidalgo, lamenta que el bipartito talaverano rechace propuestas fundamentales «simplemente porque han sido presentadas por el PSOE»

El Pleno del Ayuntamiento de Talavera avala 171 propuestas para modernizar la ciudad de la mano de los fondos europeos y la llega del AVE

Luis Enrique Hidalgo, portavoz del grupo municipal socialista
F.F.

Toledo

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Enrique Hidalgo, ha lamentado que PP y Vox hayan vuelto a «dar la espalda a Talavera» al votar en contra de iniciativas que los socialistas consideran esenciales para la ciudad. Entre ellas, bajar los impuestos, mejorar ... el acceso a la vivienda para jóvenes, reforzar el mantenimiento de los colegios públicos, ampliar las mejoras en el transporte urbano y defender el fin del trasvase Tajo-Segura.

