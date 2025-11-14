Profesionales sanitarios se dan cita en Talavera para debatir sobre avances y desafíos de los cuidados paliativos

El director general de Hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Oscar Talavera Encinas, ha inaugurado este viernes las V Jornadas de la Asociación Castellanomanchega de Cuidados Paliativos (Ascampal), donde ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con los ... cuidados paliativos para garantizar que las personas con enfermedades avanzadas o incurables y sus familias reciban una atención integral.

El director general de Hospitales, que ha estado acompañado del director médico de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina, el doctor Adolfo Blanco; de la presidenta de Asacampal, la doctora Teresa Salcedo, y de la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Julia González, ha valorado el trabajo que diariamente desarrollan los equipos de cuidados paliativos en Castilla-La Mancha.

Oscar Talavera ha manifestado que desde el Gobierno regional se trabaja en tres líneas de actuación para refrendar su compromiso con los cuidados paliativos y ha puesto de ejemplo «el trabajo que a lo largo de este año y medio se está llevando a cabo con los cuidados pediátricos para contar en todas las provincias con consultas monográficas, con canales de comunicación directa entre profesionales de Atención Primaria, enfermeras y pediatras para atender a la población infantil.»

Asimismo, ha hecho referencia al desarrollo de la Estrategia del Cáncer de Castilla-La Mancha en la que más de 100 profesionales trabaja, bajo la coordinación de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, para que sea una realidad en la primavera del año 2026. «Se trata de diseñar un plan con cinco ejes estratégicos, como la prevención del cáncer en todos los aspectos conocidos incluyendo los aspectos de humanización de atención a las familias, y por supuesto incluyendo los cuidados paliativos».

Para Oscar Talavera, los cuidados paliativos contribuyen a que la última etapa de la vida se viva con menos dolor, mayor acompañamiento y más respeto por los valores de la persona y su familia.

Las V Jornadas de Asociación Castellanomanchega de Cuidados Paliativos se desarrollarán durante dos días en el Hospital General Nuestra Señora del Prado y en el que se dan cita cerca de 150 profesionales de toda la región.

Las jornadas, que han comenzado con la conferencia inaugural del coordinador regional de Cuidados Paliativos de Castilla-La Mancha, Pedro García Mas, presentado por el médico de paliativos de la Gerencia Integrada de Talavera, Miguel Ángel Álvarez Juárez, se desarrollan en torno a cinco mesas redondas que abordarán la gestión en las unidades de cuidados paliativos, el abordaje de los paliativos pediátricos sin unidad de cuidados, las reflexiones sobre nuevas terapias y trayectorias en el paciente hematológico, los cuidados paliativos y Atención Primaria y ética y decisiones críticas en el final de la vida.

Además, contará con un espacio para el abordaje nutricional en el final de la vida y dos talleres uno sobre ecografía clínica y el segundo sobre la compasión y el autocuidado. El acompañamiento espiritual en la práctica diaria y la sexualidad, afectividad y diversidad de cuidados paliativos, un enfoque humanizado se tratará en las dos sesiones magistrales