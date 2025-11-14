Suscribete a
ABC Premium
Última hora
La UCO registra varias sedes de Acciona por una pieza separada del 'caso Koldo'

Castilla-La mancha

Profesionales sanitarios se dan cita en Talavera para debatir sobre avances y desafíos de los cuidados paliativos

El Gobierno regional reafirma su compromiso con esta especialidad para garantizar una atención integral a las personas con enfermedades avanzadas

La unidad de cuidados paliativos pediátricos, sin respuesta

El director de Hospitales del Secam ha inaugurado las jornadas
El director de Hospitales del Secam ha inaugurado las jornadas JCCM

ABC

Talavera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El director general de Hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Oscar Talavera Encinas, ha inaugurado este viernes las V Jornadas de la Asociación Castellanomanchega de Cuidados Paliativos (Ascampal), donde ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con los ... cuidados paliativos para garantizar que las personas con enfermedades avanzadas o incurables y sus familias reciban una atención integral.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app