El PP de Toledo refuerza su compromiso con las comarcas de Talavera y Torrijos en su tercera convención de alcaldes

Más de 40 regidores participan en una jornada que reivindica el municipalismo

Foto de familia de los alcaldes y alcaldesas del PP en las comarcas de Talavera y Torrijos
ABC

Toledo

El Partido Popular de Toledo ha dado un nuevo impulso a su trabajo en el ámbito local con la celebración, este jueves en Talavera de la Reina, de la segunda jornada de la III Convención de Alcaldes, un encuentro que ha reunido a más de ... 40 regidores de las comarcas de Talavera y Torrijos. La cita ha vuelto a poner en el centro el valor del municipalismo y la importancia del trabajo cercano que se desarrolla desde cada ayuntamiento.

