El PP de Toledo refuerza su compromiso con las comarcas de Talavera y Torrijos en su tercera convención de alcaldes

El Partido Popular de Toledo ha dado un nuevo impulso a su trabajo en el ámbito local con la celebración, este jueves en Talavera de la Reina, de la segunda jornada de la III Convención de Alcaldes, un encuentro que ha reunido a más de ... 40 regidores de las comarcas de Talavera y Torrijos. La cita ha vuelto a poner en el centro el valor del municipalismo y la importancia del trabajo cercano que se desarrolla desde cada ayuntamiento.

El presidente provincial del PP y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha sido el encargado de clausurar la jornada, en la que ha reivindicado el respaldo del partido a la labor que realizan los alcaldes y concejales en los municipios de la provincia. Velázquez ha defendido el «papel determinante» que desempeñan las administraciones locales y ha subrayado el «compromiso» de los populares con quienes gestionan el día a día en los pueblos y ciudades.

En el encuentro también ha intervenido la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, que ha mostrado su apoyo a esta línea de trabajo y ha reafirmado la colaboración de la institución provincial con los municipios.

Con esta segunda jornada, el PP de Toledo consolida un «espacio de escucha, coordinación y compromiso con los municipios de la provincia«.