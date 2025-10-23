El PP sobre el cribado del cáncer de mama en Talavera: «Veremos a ver si es un tema de cárcel»

El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha denunciado este jueves la «negligente e irresponsable» gestión sanitaria del presidente regional, Emiliano García-Page, y ha advertido de que esta «no puede ... quedar impune» ante la «gravedad de los hechos» relacionados con la paralización del programa de detección precoz del cáncer de mama en Talavera de la Reina (Toledo). En sus palabras, «veremos a ver si es de cárcel».

Acompañado por el portavoz adjunto del PP en las Cortes, Santiago Serrano, han presentado una batería de iniciativas parlamentarias con el objetivo de exigir «respuestas» ante lo que ha calificado como un «escándalo sanitario» del Gobierno regional. «Estamos utilizando la sede de representación de Castilla-La Mancha, que son estas Cortes, para solicitar toda la información y documentación necesaria que nos permita conocer la magnitud del problema», ha subrayado.

Entre las peticiones registradas por el Grupo Popular Parlamentario se incluye el informe completo del expediente de contratación con la empresa adjudicataria y las causas exactas del cese del servicio; un cronograma oficial de las citaciones del programa de cribado de 2024 y 2025, con las fechas previstas y ejecutadas; los informes mensuales de seguimiento, con el número de pruebas realizadas y los periodos sin actividad; así como una evaluación del impacto sanitario o epidemiológico derivado del retraso en los diagnósticos. También han solicitado información sobre los recursos humanos y técnicos empleados antes y después de la interrupción, copias de las comunicaciones remitidas a las mujeres afectadas y un registro de quejas o reclamaciones presentadas.

«Una vez analicemos toda la documentación que el Gobierno nos facilite —al que exigimos la máxima transparencia y veracidad—, evaluaremos las posibles responsabilidades», ha explicado Moreno. «Existe una responsabilidad política que, a día de hoy, no se ha asumido. Lo que está ocurriendo en Castilla-La Mancha es muy grave, y lo sucedido en Talavera con el cribado del cáncer de mama podría llegar incluso a tener implicaciones penales. Si hay que llegar hasta ahí, llegaremos».

Asimismo, el portavoz 'popular' ha rechazado las declaraciones del Ejecutivo regional, que calificó esta situación de «bulo» o «noticia falsa». «Ni falacia, ni bulo, ni fake news: esto es una incompetencia de Emiliano García-Page que puede resultar letal para la vida de las afectadas», ha afirmado con contundencia.

«Riesgo real y vital»

Moreno ha advertido además de que miles de mujeres llevan desde mayo sin ser citadas para una mamografía, lo que supone «un riesgo real y vital», ya que «la detección precoz del cáncer de mama es una carrera contra el tiempo: no es lo mismo un diagnóstico en mayo que en octubre».

«Page debe asumir su responsabilidad y dar explicaciones, no al PP, sino a las mujeres que hoy viven con incertidumbre y miedo por culpa de su gestión sanitaria», ha insistido. Según ha añadido, «el presidente no puede escudarse en nadie, porque es el único responsable del retraso de los cribados en Talavera», y ha advertido de que «en su conciencia quedarán las posibles consecuencias que este retraso tenga sobre la salud de las afectadas».

Por último, Moreno ha asegurado que «el Partido Popular no va a callarse ni a permanecer impasible». «Vamos a actuar con todas las herramientas a nuestro alcance para depurar responsabilidades, porque esto no va de política: va de la vida de miles de mujeres», ha concluido.