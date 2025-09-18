Polémica en Gamonal (Talavera) por la reapertura del 'hotel' Jake como sala de fiestas: «No queremos un local así»

La reapertura del New Jake, situado en Gamonal y conocido por haber funcionado durante años como un burdel, ha desatado la polémica en esta entidad local talaverana. El establecimiento ha anunciado en redes sociales su «próxima apertura» como sala de fiestas —y ya no como hotel— con el mensaje: «Disfruta del mejor ambiente de Toledo, ven a nuestra sala de fiestas y mueve ficha. ¡Quédate atento!». El anuncio ha generado un fuerte rechazo vecinal y político en el municipio.

El alcalde de Gamonal, Álvaro Jerónimo, ha asegurado que los vecinos «están cansados de recibir un portazo tras otro por parte del alcalde de Talavera» y ha criticado que el equipo de Gobierno talaverano «ha mirado para otro lado a pesar de que los gamoninos y las gamoninas hemos dejado bien claro que no queremos un local como este en nuestro pueblo».

Jerónimo ha recordado que el establecimiento se encuentra frente a una escuela infantil, un colegio de educación primaria y un centro social, lo que incrementa la preocupación ciudadana. «Hace dos semanas vino el primer teniente de alcalde a nuestras fiestas a decir que teníamos las puertas del Ayuntamiento abiertas y lo que nos encontramos es que dos semanas después han permitido la reapertura del Jake», ha lamentado.

El regidor ha subrayado además que en una reunión reciente con el concejal de Urbanismo de Talavera se prometieron medidas y se ofreció información sobre la situación, «pero a día de hoy no tenemos ni una cosa ni la otra». Según ha denunciado, desde el Ayuntamiento de Gamonal se han solicitado explicaciones en reiteradas ocasiones sin obtener respuesta.

«Nos sentimos abandonados por parte del Gobierno de Talavera, porque por parte de Gregorio son todo buenas palabras pero cuando llega la hora de la verdad nos encontramos completamente abandonados», ha criticado Jerónimo, quien ha insistido en que se pongan en marcha las medidas de vigilancia y control prometidas a principios de año para que «nuestros vecinos y vecinas puedan sentirse seguros».

Por su parte, el concejal de Urbanismo de Talavera, Benedicto García, ha respondido a estas críticas asegurando que el Ayuntamiento «vigilará que el establecimiento New Jake de Gamonal cumpla con la normativa y los horarios correspondientes a la actividad que tiene solicitada».

García ha recordado que el procedimiento de restablecimiento de la legalidad en este local se inició durante el mandato de la anterior alcaldesa, Agustina García, y ha reiterado que el actual equipo de Gobierno controlará su funcionamiento. «De no ser así, se llevarán a cabo procedimientos sancionadores o de otro tipo que pudieran corresponder», ha advertido.