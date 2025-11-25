La plantilla de Schreiber Foods de Talavera irá a la huelga en diciembre

Suscribete a
La huelga comenzará con paros parciales de dos horas el 3 de diciembre y continuará los días 4, 10, 11, 12, 18, 19, 22, 23, 29 y 30 de diciembre

Schreiber Foods en Talavera
Schreiber Foods en Talavera ABC

Toledo

Los más de 300 trabajadores de la empresa Schreiber Foods de Talavera de la Reina irán a la huelga en el mes de diciembre tras no haber llegado a un acuerdo en el acto de mediación celebrado este martes. La plantilla se ... suma así a la protesta y a las acciones de presión iniciadas en la planta que esta multinacional tiene en Noblejas.

