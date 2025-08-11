Las obras de una nueva escuela infantil en Talavera de la Reina avanzan conforme a los plazos establecidos

Las obras de la nueva escuela infantil de 0 a 3 años que se está construyendo en Talavera de la Reina avanzan conforme a los plazos establecidos, como han comprobado este lunes los concejales David Moreno y Pepa Blázquez.

En nota de prensa, Moreno ha puesto en valor que se trata de «unas instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades actuales de la educación infantil», al tiempo que ha destacado que «esperamos que esta escuela infantil, para niños de 0 a 3 años, no solo facilite la conciliación laboral y familiar, sino que también contribuya de manera significativa al desarrollo educativo y social de los niños«.

Por su parte, Blázquez ha avanzado que esta nueva escuela infantil contará con «varias aulas, amplias zonas comunes, comedor, sala de usos múltiples, áreas de juego al aire libre y espacios diseñados para actividades recreativas, propiciando así un entorno ideal para el aprendizaje de estos menores«.

El edificio se está construyendo junto al Colegio Nuestra Señora Del Prado en la calle Comercio, unas obras que están en fase de ejecución y en proceso de tabicado para comenzar las instalaciones de fontanería, calefacción y electricidad en las próximas semanas.

A juicio de Blázquez: «Es un proyecto que responde a la creciente demanda de servicios educativos de calidad en la localidad y está en línea con el compromiso de la Concejalía de Educación, Familia y Asuntos Sociales de apoyar a las familias, la conciliación laboral y fomentar el bienestar social«.

En ese contexto, Moreno ha lamentado que «hace más de treinta años que no se construía una escuela infantil en Talavera de la Reina, ahora lo estamos haciendo realidad, ya que era una prioridad de la concejalía de Educación desde el minuto uno«.